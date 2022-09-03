Вадим Карасев

Экс-канцлер ФРГ Шредер назвал бессмысленными угрозы Зеленского захватить Крым

Бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер прокомментировал заявления президента Украины Владимира Зеленского о намерении Киева получить Крым военным путем. Об этом он высказался в беседе с испанской газетой ABC.

Бессмысленная идея

Шредер оценил угрозы Зеленского захватить Крым и заявил, что они бессмысленны. Экс-канцлер Германии напомнил, что регион является российским, за исключением татарского меньшинства.

Политик напомнил, что Крым включили в состав УССР благодаря личному решению советского лидера Никиты Хрущева. «И сделал он это, потому что думал, что СССР проживет столько же, сколько католическая церковь, что, к счастью, оказалось не так». По его мнению, этот вопрос «мог бы решиться со временем».

Шредер уже высказывался об идее Киева вернуть Крым военным путем. По его мнению, подобное намерение абсурдно. «Кто всерьез верит, что российский президент [Владимир Путин] может когда-либо снова отдать Крым?» — возмутился он.

Мирные переговоры

В интервью ABC Шредер намекнул, что недавно встречался с Путиным. По его словам, Кремль намерен урегулировать конфликт путем переговоров, что уже применяли на практике — например, встреча в Стамбуле в марте. Шредер назвал полезным участие Турции и ее лидера Реджепа Тайипа Эрдогана в этом процессе.

При этом экс-канцлер уверен, что без участия украинцев и американской поддержки «урегулирования путем переговоров не видать». Он подчеркнул, что ситуация является «частью большего геополитического столкновения». Запад «совершает грубую ошибку, слишком полагаясь на США».

Еще 3 августа Шредер сообщал, что во время его встречи с Путиным российский глава государства выразил готовность Москвы к переговорам по Украине. Он отметил, что изначально приехал в Москву для обсуждении энергетической безопасности Германии, однако избежать

темы украинского кризиса было невозможно.

Призывы Зеленского

24 августа во время выступления на международном саммите «Крымская платформа» Зеленский заявил, что вернет Крым любыми способами и без консультаций со странами-партнерами. Он подчеркнул, что с каждым днем Киеву нужно еще больше западных вооружений для противостояния Москве.

По словам украинского лидера, Украина не готова к прекращению огня и не планирует стабилизировать ситуацию в зоне конфликта. «В том месте, где мы находимся, мы к режиму прекращения огня не готовы. Мы пояснили, что "Минска-3" не будет», — отметил он.

Реакция России

Первый заместитель главы международного комитета Совета федерации Владимир Джабаров назвал фантастическими планы Зеленского демонтировать Крымский мост при возвращения полуострова под свой контроль. Он сравнил цели президента с мечтами главного героя известной лирической пьесы.

С аналогичной позицией выступил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. Он призвал Киев остановить истерику из-за российского статуса Крыма и принять этот факт.

Спецоперация России на Украине

Специальная операция России в Донбассе началась 24 февраля. О ее начале объявил президент России Владимир Путин. Действия страны стали ответом на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).