Эксперт раскритиковал dydx за сбор личных данных новых пользователей
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Эксперт раскритиковал dydx за сбор личных данных новых пользователей

Эксперт раскритиковал dydx за сбор личных данных новых пользователей


Партнер венчурной компании Cinneamhain Ventures Адам Кокран выразил разочарование решением децентрализованной биржи деривативов dydx собирать и хранить биометрические данные новых пользователей в рамках промоакции.



Платформа обещала 25 USDC новым пользователям, которые внесут не менее 500 USDC и пройдут верификацию посредством создания изображения при помощи веб-камеры. Промоакция носила добровольный характер. 


В dydx объяснили инициативу необходимостью исключить создание дополнительных аккаунтов, которые затрудняют проведение маркетинговых кампаний.


Кокран отметил, что сбор биометрических данных не приемлем, даже если у платформы есть юридические основания для оправдания блокировок учетных записей.


На следующий день dydx прекратила промоакцию, сославшись на недооценку интереса к кампании. По ее данным, предложением воспользовались «тысячи новых пользователей».



Кокран усомнился, что тысячи пользователей действительно выразили интерес, а не раскритиковали платформу. Он выразил надежду, что другие участники индустрии не станут заниматься злоупотреблением данных пользователей, особенно если это касается биометрии, которая передается и хранится у третьей стороны.


В условиях промоакции говорится, что фото пользователей передаются на внешний сервер, который соответствует требованиям GDPR. На нем не содержится ключ для привязки изображения к конкретному кошельку.


Кокран заявил, что перестанет пользоваться сервисом, несмотря на свою высокую активность в прошлом. Он не изменит свою точку зрения, пока не увидит значимых изменений.


Эксперт подчеркнул, что считает опасным, когда команда отдает приоритет росту над пользователями. Он выразил удивление, что подобную позицию не разделяет основатель dydx Антонио Джулиано.


По словам Кокрана, в dydx считают конфиденциальность пользовательских данных товаром и приемлемым риском для перспективы ускорения роста. Тем самым команда подрывает доверие.


«Пользователи — не ваш продукт. Наши данные не являются приемлемым „компромиссом” для вашей прибыли», — подчеркнул он.



Партнер Cinneamhain Ventures выразил надежду, что полностью децентрализованной версией v4 платформы смогут управлять пользователи, которые ставят конфиденциальность на первое место.


Напомним, dYdX заблокировала аккаунты клиентов, которые ранее взаимодействовали с Ethereum-миксером Tornado Cash. Против последнего ввели санкции.


Представители платформы признали, что внезапный поток блокировок затронул «множество пользователей», которые зачастую не знали о происхождении своих средств и напрямую не использовали сервис.


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По материалам: ForkLog

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