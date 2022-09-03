Юлия Пересильд показала в День знаний подросших дочерей

Актриса и космонавт Юлия Пересильд поделилась редким фото Анны и Марии в честь 1 Сентября. Накануне соцсети звезд наполнились снимками, приуроченными ко Дню знаний. В числе прочих памятной фотографией поделилась Юлия Пересильд. Актриса запечатлелась с любимыми дочками: 13-летней Анной и 9-летней Марией. Для торжественной линейки Анна выбрала темное платье с белоснежным кружевным воротничком, а Мария — удобные шорты и поло.«Мои красотки пошли в третий и седьмой класс. Удачи вам», — сообщила Юлия. Также звезда фильма «Битва за Севастополь» поздравила поклонников с 1 Сентября. Она пожелала родителям «сил, терпения и желания знаний», а учителям и ученикам — «взаимопонимания, чувства юмора, умения не обижаться на мелочи, прощать друг друга и почаще хвалить с поводом и без повода». Кстати, названа дата выхода фильма «Вызов», который снимали в космосе. Картина появится в эфире весной на Первом канале. «Первый снятый в космосе фильм «Вызов» с Юлией Пересильд в главной роли выйдет в прокат 12 апреля 2023 года», сообщил гендиректор Первого канала Константин Эрнст. Картина снималась в реальном космосе и на сегодняшний момент является уникальным проектом главного канала страны. «У нас на следующей неделе последняя съемка уже на земле, хотя и на Байконуре. И 12 апреля следующего года фильм «Вызов» выйдет в прокат», — цитирует Эрнста Первый.