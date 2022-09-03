Какой материал выбрать для покрытия крыши: плюсы и минусы всех вариантов

Крыша — это важнейшая часть дома. Именно она защищает нас от дождя, ветра, холода и снега. Поэтому нужно выбирать правильный материал для покрытия крыши, без этого надежной защиты не будет.

Какой материал выбрать для покрытия крыши

Благодаря кровле человек получает надежную защиту всего своего жилища. Гораздо легче потратить достаточно денег, но сделать все за один раз, чем выбрать что-то дешевое и потом несколько раз в год чинить крышу.

Люди стараются подходить к выбору материала для крыши очень аккуратно и тщательно, ведь если сделать ошибку, придется потратить гораздо больше денег и приложить еще больше усилий. Особое внимание нужно уделить снегозадержателям на крышу Borge, что позволит чувствовать себя спокойнее во время зимнего периода, когда бушуют снегопады.

Шифер

Шифер является самым популярным материалом для кровли на рынке. Для его производства обычно используют натуральные компоненты. Основа состоит из безопасной разновидности асбеста — хризотила, обладающего волокнистой структурой. В состав входят и другие важные компоненты, которые помогают шиферу оставаться гибким, делают его одним из универсальных вариантов для кровли.





Плюс такого материала в том, что он является самым доступным, его может приобрести практически каждый. Минус — он не самый надежный. Шифер легко лопается от перепада температур. Но если вам нужен именно он, то нужно выбирать конкретный вид, способный выдержать холод и ветер.

Ондулин

Это также один из самых популярных материалов. Ондулин сильно отличается от уже известного всем шифера, он универсальный, внешне выглядит очень красиво, а еще он довольно легкий. С ним можно легко работать, его режут ручным инструментом и легко укладывают и закрепляют. Никаких проблем, разобраться можно даже без помощи специалиста.





Минус этого материала — его сложно назвать суперпрочным. Как и шифер, такой материал может лопаться под воздействием температур.

Металлочерепица

Еще один из доступных материалов для кровли на рынке. Выпускается в виде металлических листов из стали, алюминия или меди. Хорошее решение, если вы хотите надежно защитить крышу своего дома. Такой материал не пропустит влагу и пр. Благодаря его защитным свойствам и элегантному внешнему виду он и пользуется такой популярностью.





Один из главных плюсов металлочерепицы — отличные защитные свойства. В отличие от других вариантов, металлочерепица способна сделать ваш дом настоящей крепостью, которой не страшны ни дождь, ни ветер, ни снег.

Гибкая черепица

Черепица является универсальным материалом, который можно использовать в разных вариантах. Не имеет значения, маленький ваш дом или большой, какой он формы, черепица все равно станет идеальным материалом для защиты жилища. Кроме того, это очень стильное решение.





К минусам гибкой черепицы можно отнести то, что материал имеет ощутимый вес. Это нужно учитывать при расчете системы стропил. Еще один минус — черепица является дорогостоящим материалом, не все могут себе ее позволить.