Кэмерон Диаз - 50: супергорячие архивные фотографии главной блондинки Голливуд (26 фото)

Вадим Карасев

Кэмерон Диаз стала популярной благодаря фильму "Маска". Ее эффектное появление в самом начале вызвало переполох в сердцах мужчин. Актриса, действительно, поражает улыбкой, ровной кожей и озорным взглядом. Когда-то Диаз стала самой высокооплачиваемой актрисой - за фильм ей платили 30 миллионов долларов! Затем она ушла из кинематографа, занимаясь семьей. По слухам, скоро звезда вернется.