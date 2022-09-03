Кэти Перри в костюме мухомора, "концертная телогрейка" Ирины Шейк и много кутюра: самые яркие образы недели по версии редактора моды

Вадим Карасев

Наступила осень, а вместе с ней и новый модный сезон, а значит, теперь нас ждет еще больше ярких звездных образов. Светский сезон уже набирает обороты, и мы следим за красными ковровыми дорожками, наблюдая, как знаменитости меняют бикини на кутюрные платья. Что носили наши героини на этой неделе, рассказывает редактор моды Надя Бесчетникова.

Венецианский фестиваль стал первым масштабным светским событием нового сезона. Наряды гостей церемонии открытия мы уже обсудили ранее, но и на последовавших за ней премьерах были впечатляющие образы. О том, что значит эффектный выход и настоящая вечерняя мода, нам напомнили Джоди Тернер-Смит в платье Christopher John Rogers (и эта "измена" дружественному Gucci явно пошла на пользу), и Тесса Томпсон в Elie Saab.





Джоди Тернер-СмитТесса Томпсон

Впрочем, если душа просит кутюра, то и повод не всегда нужен. Бразильская телезвезда Сабрина Сато в списках приглашенных в Венецию пока не числится, поэтому демонстрирует кутюрное платье Area у себя в инстаграме*.





Сабрина Сато

Не все еще оправились от того, что пришла осень, а дизайнеры уже показывают нам первый снег. Выпал он на этой неделе в новой рекламной кампании Balenciaga с Ким Карадашьян на фоне берез. Так что зиму в комментариях сразу окрестили русской, но "отменять" ни Ким, ни Balenciaga пока вроде никто не собирается, хотя Кортни Кардашьян на днях и досталось за новогоднее видео с Красной площадью.





Ким Кардашьян

Ирина Шейк на этой неделе появилась в кампании Burberry, и, кажется, теперь мы знаем, как выглядела та самая "концертная телогрейка", которую обсуждали герои мультфильма "Зима в Простоквашино". Уверены, где-то под пышной юбкой у Ирины и концертные валенки припрятаны.





Ирина Шейк

К слову о концертных нарядах. Лучший на этой неделе явно был у Кэти Перри, которая вышла на сцену в образе мухомора. Выступала в таком виде певица в Рейкьявике. Хотя в стране, где главной национальной звездой является Бьорк, таким вряд ли кого удивишь.





Кэти Перри

Ждать до Дня святого Валентина у Хайди Клум не хватило терпения — платье Naeem Khan модель надела на этой неделе, чтобы появиться в эфире The Late Late Show.





Хайди Клум

Конечно, не все знаменитости на этой неделе кинулись к своим кутюрном шкафчикам, некоторые все еще догоняют главные тренды лета: розовые тотал-луки и брюки-карго. Кристина Асмус на этой неделе, впрочем, оказалась в центре внимания еще и потому, что на нее завели административное дело о дискредитации российской армии.





Кристина АсмусМатильда Шнурова

Чтобы лето не кончалось, хочет и Елена Перминова, настойчиво продолжая публиковать фото в бикини. Но на этой неделе модель уже слегка приоделась. Все-таки зима близко.





Елена Перминова

Завершаем подборку Тимоти Шаламе, который стал главной модной звездой пятничного вечера. Возможно, он спешил на прослушивание в группу Måneskin, но попал на Венецианский кинофестиваль. В брюках и топе с открытой спиной Haider Ackermann актер снова "сломал" интернет и правила мужского вечернего дресс-кода. А мы и рады, ведь с Тимоти красные дорожки сразу "оживают".





Тимоти Шаламе

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Образ недели

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