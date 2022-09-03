Когда начинается пятидневка магнитных ударов в сентябре 2022 года и как ее пережить

Пятидневка магнитных бурь в сентябре 2022 года способна нанести существенный вред человеческому организму. Поэтому нужно заранее подготовиться к опасным геомагнитным всплескам, чтобы легче пережить повышенную солнечную активность.

Когда в сентябре 2022 года будут магнитные бури

Метеозависимые люди заметили, что в этом году август был крайне неблагоприятным с точки зрения геомагнитной активности. Поэтому многие искренне надеялись, что уж первый осенний месяц будет немного спокойнее. Однако в сентябре магнитосфера нашей планеты также будет постоянно пребывать под влиянием Солнца. Кроме того, сильнейшая пятидневка уже началась.





Чтобы нормально перенести солнечную активность, каждый человек должен знать, когда именно она будет. Если иметь такую информацию, получится минимизировать негативное влияние магнитных бурь.

3 сентября. Ожидается небольшое колебание. Его могут заметить только очень чувствительные люди или те, у кого много хронических заболеваний.

4 сентября. Это будет самый жесткий день месяца, когда прогнозируется сильное магнитное колебание. Допускается, что сила бури составит до восьми баллов. Поэтому нужно быть осторожнее.

5 сентября. Солнце немного умерит свою активность, а сила геоудара снизится до пяти баллов. Это будет средняя магнитная буря, однако она может также принести много неудобств.

6 сентября. Слабое колебание на Солнце — до трех баллов.

7 сентября. Ожидается всплеск до четырех баллов, что считается небольшой бурей.

13 и 14 сентября. Ожидается геомагнитный удар в четыре балла.

24 сентября. Магнитная буря, которая достигнет трех баллов, принесет небольшие неудобства гипертоникам.

30 сентября. Ожидается последняя магнитная буря в этом месяце, сила которой составит до четырех баллов.

Как пережить пятидневный всплеск магнитных бурь в сентябре 2022 года





Колебания на Солнце могут сильно повлиять на здоровье метеочувствительного человека. Чаще всего ощущается головная боль, слабость во всем организме, тошнота, бессонница и обострение хронических недугов. Однако, если следовать некоторым рекомендациям, можно значительно улучшить свое самочувствие:

если у вас есть возможность, побудьте дома во время магнитных бурь. Возьмите отгул на работе или пропустите лекции в университете. Просто отдохните и расслабьтесь;

если не получается оставаться дома, не сидите постоянно в душном помещении. На работе проветривайте кабинет или старайтесь почаще выходить на улицу;

не стоит загружать себя тяжелой работой, лучше перенести ее на более спокойный день;

с самого утра сделайте небольшую зарядку или разминку. Это не означает, что нужно бежать кросс на несколько километров, или отжиматься по сто раз. Просто разомнитесь, чтобы организму было легче начинать работу после пробуждения;

во время магнитных бурь пейте больше жидкости. Тут стоит отметить, что подойдет вода или натуральный сок. Никаких газировок и уж тем более алкоголя;

ешьте больше полезных продуктов, к примеру, фрукты, овощи, каши. И откажитесь от жирного, острого и жаренного хотя бы на время всплеска.

Что нельзя делать во время магнитных бурь





Не нужно во время магнитных бурь много времени проводить перед телевизором или компьютером. То же самое касается и смартфонов: отложите их в сторону, чтобы не ухудшить самочувствие.

Обратитесь к своему лечащему доктору, чтобы тот провел консультацию. При необходимости, сдайте анализы. Без одобрения медика не стоит начинать самостоятельно лечить метеопатию. Если вам резко становится хуже, обязательно звоните на скорую помощь.

Чтобы легче переносить магнитные бури, нужно время от времени проводить профилактику. Старайтесь все время придерживаться здорового образа жизни. Сюда входит полезное питание, занятия спортом, отказ от вредных привычек. В таком случае даже несколько неблагоприятных дней в месяц можно будет нормально перенести.