Кого не любит Алла Борисовна

Недавно Алла Борисовна, вместе со своими детьми Лизой и Гарри, вернулась в Россию после полугодового отсутствия. Но ее супруг Максим Галкин по-прежнему находится за границей, где дает юмористические концерты. Работы в РФ на Первом канале он лишился после сказанных слов о спецоперации на территории Украины.

Алла Борисовна после возвращения в Россию не прячется от поклонников и прессы. Напротив, артистка с удовольствием посещает светские мероприятия и раздает интервью. Так, она честно ответила на вопросы журналистов, когда пришла на школьную линейку к своим детям 1 сентября.

Конечно, появление Примадонны пропустить не могли. Ее тут же завалили вопросами о планах на будущее. Певица честно рассказала, что у нее все хорошо: в семье счастье и любовь, муж и дети радуют. Сейчас наследники перешли уже в третий класс: они любят школу, хорошо учатся и приносят домой пятерки и четверки. При этом уроки они учат сами – ни папа, ни мама в этом вопросе не помогают. Алла Борисовна уверена, что самостоятельность надо прививать с детства, тогда дети будут более ответственно подходить к выполнению своих обязанностей.





Рассказала Алла Пугачева и о своих желаниях. Так, она призналась в ненависти к одному человеку, но имя его уточнять не стала.

«Много чего хотелось бы сделать. Морду набить одному человеку», - прокомментировала Примадонна журналистам.

Впрочем, дальше тему артистка развивать не стала и быстро перевела разговор на другие вещи. Имя ненавистного человека она также не озвучила.