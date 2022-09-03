Ксения Новикова в шоке от требований мужа

Певица Ксения Новикова должна платить бывшему мужу. Артистка пожаловалась на бывшего мужа Алексея Сорокина, который претендует на ее загородный дом. По словам солистки «Блестящих», экс-супруг не просто подал на нее в суд, но и потребовал выплатить издержки. «Прошло несколько заседаний, и вот что я сегодня получила: он требует 200 тысяч рублей на судебные издержки по иску, который сам же и подал», — возмутилась Ксения.Новикова подчеркнула, что строила особняк исключительно на свои деньги. Только делала это в браке, поэтому теперь Сорокин, с которым она развелась в 2018 году, и претендует на него. «Покормите Лешку, а то у него дела совсем плохи, обнищал! Я думала, что нельзя уже пасть ниже, когда Сорокин подал в суд, пытаясь выставить меня и детей из моего же дома. Но нет, я ошиблась — можно», — посетовала певица.