Кто родился 3 сентября

Ильдар Ирекович Гильмутдинов (60 лет)

Первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по делам национальностей. В 1983 году окончил физико-математический факультет Казанского государственного педагогического института по специальности «учитель физики». В 1982—1984 годах работал преподавателем физики в музыкальной школе при Казанской консерватории, директором Больше-Буртасовской средней школы Камско-Устьинского района Татарской ССР. В 1985—1986 годах проходил срочную службу в рядах Советской Армии, затем — на комсомольской работе: второй секретарь Камско-Устьинского райкома ВЛКСМ, первый секретарь Актанышского райкома ВЛКСМ. В 1989 году окончил очно-заочное отделение Высшей комсомольской школы при ЦК ВЛКСМ (Москва) по специальности «политолог». С 1990 года — секретарь Татарского областного комитета ВЛКСМ. С 1992 года — председатель правления РОО «Совет молодежных организаций Республики Татарстан». С 1994 года — заместитель председателя Государственного комитета Республики Татарстан по делам детей и молодежи, с 2001 года — первый заместитель министра Республики Татарстан по делам молодежи и спорту. С 2003 года — депутат Государственной Думы РФ IV, V, VI, VII и VIII созывов.

Артем Александрович Кавинов (53 года)

Член Комитета Государственной Думы по делам Содружества Независимых Государств. В 1996 году окончил нынешний Нижегородский институт управления. В 2005 году защитил диссертацию в Волго-Вятской академии государственной службы, присвоена ученая степень кандидата экономических наук. С 2000 по 2001 год работал в издательско-полиграфическом предприятии «Нижполиграф» в должности заместителя директора. В 2001 году трудоустроился в администрацию Кстовского района Нижегородской области, работал в должности заместителя главы района до 2004 года. Затем перешел в топливную компанию «Волгатрансойл». В 2007 году назначен исполняющим обязанности, затем руководителем управления по связям с общественностью правительства Нижегородской области, по совместительству был назначен на должность руководителя аппарата. В 2009 году назначен на должность первого заместителя министра внутренней политики, на которой работал до 2011 года. В 2014 году был министром социальной политики Нижегородской области, покинул должность в связи с избранием в Госдумы в 2016 году.

В этот день также родились:

Юрий Александрович Кузнецов (76 лет)

Российский актер, заслуженный артист РФ. В 1969 году окончил актерский факультет Дальневосточного педагогического института искусств во Владивостоке и был принят в труппу Хабаровского городского драматического театра. Был актером Хабаровского городского драматического театра, Омского театра драмы, Санкт-Петербургского театра комедии имени Акимова. В кино дебютировал в 1983 году в военной драме Семена Арановича «Торпедоносцы». Всего он снялся более чем в 140 фильмах и сериалах. Среди них картины «Гений», «Брат», «Остров», «Особенности национальной охоты в зимний период», а также сериалы «Улицы разбитых фонарей», «Заколдованный участок», «Опера».

Сергей Донатович Довлатов (1941—1990)

Писатель и журналист. Работал корреспондентом в многотиражной газете Ленинградского кораблестроительного института «За кадры верфям», газетах «Советская Эстония» и «Вечерний Таллин», в журналах «Костер», «Нева» и «Звезда». Его литературные произведения журналы отвергали, а набор его первой книги в издательстве «Ээсти Раамат» был уничтожен по указанию КГБ Эстонской ССР. Довлатов публиковался в самиздате, а также в ряде журналов. В 1978 году эмигрировал в Австрию, а затем переехал в США. Был одним из создателей и главным редактором русскоязычной газеты «Новый американец». В США произведения писателя получили широкое признание. За годы эмиграции были изданы 12 его книг. В России работы публиковались посмертно.

Константин Николаевич Сорокин (1908—1981)

Советский киноактер, народный артист РСФСР. Окончил театральную студию Николая Ходотова в 1930 году. До 1933 года работал в театрах Пскова, Новгорода, Архангельска, Вологды. В 1933—1942 годах — актер Ленинградского мюзик-холла и Театра миниатюр, с 1942 года — Театра-студии киноактера. В 1944 году был награжден за успешную работу в области советской кинематографии в дни Великой Отечественной войны и выпуск высокохудожественных картин. Заметные роли: старшина Саблин в комедии «Максим Перепелица», муж-новосел в комедии «Черемушки», дед Слива в комедии «Стряпуха», карусельщик в легендарной экранизации «Новые приключения неуловимых», самогонщик в комедии «Опекун», Петр Передерий в комедии «Ни пуха ни пера». Запомнился зрителям в комедии «Укротительница тигров», его герой — главбух цирка. Всего сыграл более 70 разножанровых ролей. Завершил кинокарьеру в 1975 году, приняв участие в съемках экранизации «Иван и Коломбина».