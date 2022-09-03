Курский губернатор сообщил об обстреле приграничного поселка Теткино

Вооруженные силы Украины вновь обстреляли приграничный поселок Теткино в Курской области, при этом никто не пострадал. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

По его словам, атака была совершена около 17 часов. «В районе улицы Фрунзе зафиксировано не менее семи прилетов. Незначительные повреждения нанесены трем домовладениям», — написал Старовойт в своем Telegram-канале.

В основном повреждения получили окна, крыши и заборы. Ущерб устанавливается. Губернатор заверил, что жителям будет оказана помощь с ремонтом домов.

После начала проведения спецоперации на Украине граничащие с ней Белгородская и Курская области регулярно попадают под обстрелы со стороны украинских силовиков. Теткино подвергался атакам уже неоднократно. В последний раз поселок обстреливался 11 августа.