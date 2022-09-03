Лариса Андерсен составила календарь покупок на ближайшие дни сентября 2022

Астролог Лариса Андерсен поделилась прогнозом до пятого сентября 2022. Луна в знаке зодиака Стрелец с 01:39 3-ого по 05:02 5-ого (время московское). ♐Перейдя в знак Стрельца Луна забирает плохие эмоции предыдущих дней и наделяет нас активностью и жаждой приключений. Увеличиваются любопытство, жизнерадостность, благожелательность, оптимизм и щедрость. Вы можете ощутить желание взять кого-то под свою опеку, вас может потянуть на философские темы, а так же захочется куда-нибудь съездить или узнать что-то новое, темп жизни увеличится. ✅ Это хорошее время для рекламных кампаний, путешествий, поездок, продвижения на работе, для решения юридических вопросов, начала судебных разбирательств, общения с гос.учреждениями и различными инстанциями, подачи жалоб и заявлений. Так же успешно пройдут командировки, дальние поездки, контакты с зарубежными партнерами, путешествия, экскурсии. Время благоприятно для обучения. ❌ Сложно будут идти рутинные, домашние дела. Не рекомендуется заниматься делами, связанными со строительством, недвижимостью и земельными участками. ❤️ В это время хорошо завязывать новые знакомства, не отказывайтесь от встреч, как дружеских, так и романтических. Когда Луна находится в Стрельце, усиливается эффект омолаживающих процедур. Хорошо заниматься дыхательными упражнениями. Календарь покупок на СЕНТЯБРЬ Календарик, который убережет вас от ненужных трат и поможет направить свои деньги в нужное русло. Очень рекомендую использовать этот чудесный календарь, планируя покупки. Вы, наверняка, замечали, что иногда покупаете какую-то вещь, а придя домой, понимаете, что это вообще не то, что нужно. Или же случайно в магазине находите именно ТО, что искали. Да еще и по очень хорошей цене. Это все аспекты, мои хорошие. На некоторых аспектах можно купить все, что хотите. Хоть кастрюльку, хоть автомобиль. И все будет хорошо. ‼️‼️В сентябре это всего лишь 6 и 15 сентября ‼️26 сентября (новолуние 🌑) - день неразумных трат, от покупок лучше воздержаться. ‼️Серьезные покупки лучше совершать на растущей 🌒 Луне. 🟢 - благоприятные дни для крупных покупок. Можно покупать квартиры, машины, антиквариат, дорогая одежда, ювелирка. Все покупки, сделанные в этот день, прослужат долго и принесут радость. 🟡 - хорошие дни покупок. Покупать можно все необходимое, кроме крупных дорогих покупок: бытовую технику, одежду, кухонную утварь, мебель. 🔵 - нейтральные дни для покупок. Можно покупать посуду, канцелярские товары или бытовую химию. От трат на лишние предметы гардероба лучше отказаться. Хорошее время для анализа покупки, изучения характеристик и отзывов в интернете. 🟠 - не самые удачные дни для покупок. Можно покупать товары первой необходимости, запастись бытовой химией. При покупке продуктов, выбирайте товар известных вам производителей и внимательно смотрите на срок годности. 🔴 - неблагоприятные дни для покупок. Лучше вообще не посещать магазины в эти дни. Продукты могут оказаться не свежими. Товар может обладать скрытыми дефектами. Купленные вещи могут оказаться ненужными или просто не подойти. Если решение покупки возникло спонтанно - не покупайте эту вещь.