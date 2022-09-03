Лера Кудрявцева не может омолодиться, ни за какие деньги

51-летняя ведущая Лера Кудрявцева поделилась фото без макияжа. Телеведущая с помощью уходовой косметики и идеального макияжа может «омолодиться» лет на двадцать. Телеведущая знает, как скрыть свои недостатки и подчеркнуть достоинства. Она всегда одета с иголочки и выглядит просто потрясающе. При этом жена 34-летнего хоккеиста Игоря Макарова со здоровой толикой иронии и юмора относится к большой разнице в возрасте с избранником. Телеведущая совершенно не комплексует из-за того, что у нее есть морщинки на лице. Как подметила Лера, ее пугает в старости только немощность. А то, что все когда-нибудь постареют, как говорит теледива, это неизбежно. Поэтому Кудрявцева всегда за правду. Вот и на этот раз телеведущая поделилась четным снимком без прикрас, чуть ли не носом ткнувшись в объектив фотокамеры. Кудрявцева решила сама показать снимок, на котором видны все несовершенства даже под тональной основой, пудрой и румянами. Просто фото было сделано вблизи. Лера Кудрявцева показала лицо с морщинками. Фото: личный архив «Это — я, девочки! Так что не стройте иллюзий! Пожалуй, выложу сама! Ибо пофиг», — отметила Кудрявцева, дав понять, что ей совершенно плевать на мнение хейтеров.Поклонники поддержали телеведущую, восхитившись тем, что Лера не боится показывать себя даже в таком виде с морщинками и «заломами» на коже. «Все лицо испещрено морщинками! И все равно самая лучшая», «Лерка, молодец! Вот это баба! Правду всю выдала», «Да у всех так! Что скрывать-то», «Зато честно! Любим Вас», «Умничка! Так их!», «Сама показала, и правильно! Чтоб завистники умолкли», — написали фолловеры.