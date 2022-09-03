Лера Кудрявцева не может омолодиться, ни за какие деньги
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Лера Кудрявцева не может омолодиться, ни за какие деньги

Лера Кудрявцева не может омолодиться, ни за какие деньги
51-летняя ведущая Лера Кудрявцева поделилась фото без макияжа. Телеведущая с помощью уходовой косметики и идеального макияжа может «омолодиться» лет на двадцать. Телеведущая знает, как скрыть свои недостатки и подчеркнуть достоинства. Она всегда одета с иголочки и выглядит просто потрясающе. При этом жена 34-летнего хоккеиста Игоря Макарова со здоровой толикой иронии и юмора относится к большой разнице в возрасте с избранником. Телеведущая совершенно не комплексует из-за того, что у нее есть морщинки на лице. Как подметила Лера, ее пугает в старости только немощность. А то, что все когда-нибудь постареют, как говорит теледива, это неизбежно. Поэтому Кудрявцева всегда за правду. Вот и на этот раз телеведущая поделилась четным снимком без прикрас, чуть ли не носом ткнувшись в объектив фотокамеры. Кудрявцева решила сама показать снимок, на котором видны все несовершенства даже под тональной основой, пудрой и румянами. Просто фото было сделано вблизи. Лера Кудрявцева показала лицо с морщинками. Фото: личный архив «Это — я, девочки! Так что не стройте иллюзий! Пожалуй, выложу сама! Ибо пофиг», — отметила Кудрявцева, дав понять, что ей совершенно плевать на мнение хейтеров.
Поклонники поддержали телеведущую, восхитившись тем, что Лера не боится показывать себя даже в таком виде с морщинками и «заломами» на коже. «Все лицо испещрено морщинками! И все равно самая лучшая», «Лерка, молодец! Вот это баба! Правду всю выдала», «Да у всех так! Что скрывать-то», «Зато честно! Любим Вас», «Умничка! Так их!», «Сама показала, и правильно! Чтоб завистники умолкли», — написали фолловеры.
# Шоу-бизнес Кудрявцева Лера
По материалам: z-aya

Последние новости

Эксперт раскритиковал dydx за сбор личных данных новых пользователей
Эксперт раскритиковал dydx за сбор личных данных новых пользователей
Японский автоконцерн Hino Motors отказался от запуска производства в России
Японский автоконцерн Hino Motors отказался от запуска производства в
Глубокие морщины и опухшее лицо: 51-летняя Лера Кудрявцева показала, как выглядит на самом деле
Глубокие морщины и опухшее лицо: 51-летняя Лера Кудрявцева показала,
США захотели ускорить поставки вооружений союзникам
США захотели ускорить поставки вооружений союзникам
Секреты варки картофеля с сохранением всех витаминов
Секреты варки картофеля с сохранением всех витаминов
Ксения Новикова в шоке от требований мужа
Ксения Новикова в шоке от требований мужа
Татьяна Навка показала младшую дочку и сына Жасмин в школьной форме
Татьяна Навка показала младшую дочку и сына Жасмин в школьной форме
Директор Григория Лепса рассказал о его уходе со сцены
Директор Григория Лепса рассказал о его уходе со сцены
Андрей Макаревич, похоже скоро совсем не сможет вернуться в Россию
Андрей Макаревич, похоже скоро совсем не сможет вернуться в Россию
Лера Кудрявцева не может омолодиться, ни за какие деньги
Лера Кудрявцева не может омолодиться, ни за какие деньги
Экс-комиссар CFTC вошла в совет директоров FTX US Derivatives
Экс-комиссар CFTC вошла в совет директоров FTX US Derivatives
Турфирмы в России лишились возможности подать заявку на финскую визу без клиента
Турфирмы в России лишились возможности подать заявку на финскую визу

Топ на сегодня

Объясните мне, что это за штука? (18 фото)
Объясните мне, что это за штука? (18 фото)
В Еврокомиссии объявили о готовности ограничить цены на российский газ
В Еврокомиссии объявили о готовности ограничить цены на российский газ
Минсельхоз задумал запретить поставку растительных жиров из ЕС
Минсельхоз задумал запретить поставку растительных жиров из ЕС
США ограничили поставки ИИ-чипов в Китай и Россию
США ограничили поставки ИИ-чипов в Китай и Россию
В МИД Молдавии вызвали российского посла после слов Лаврова и требуют объяснений
В МИД Молдавии вызвали российского посла после слов Лаврова и требуют

Еще по теме

Лера Кудрявцева решила сменить имидж (фото)
Лера Кудрявцева поделилась фото со дня рождения внука
Лера Кудрявцева показала свое детское фото
Телеведущая Лера Кудрявцева рассказала о своём материнстве