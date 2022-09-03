Лолита Милявская рассказала о доходах группы «Ласковый май» и Андрея Разина

Андрей Разин умудрился создать коллектив, популярность которого, даже после его распада, остается на очень высоком уровне. После смерти Юрия Шатунова о группе заговорили вновь. Про группу снимают фильмы, проводят творческие вечера. В документальной ленте «Ласковый Май. Лекарство для всей страны» Лолита Милявская поделилась своим мнением о группе.





В частности певица рассказала и о том, насколько обеспеченным, по ее мнению, был коллектив и его продюсер.

«В Одесской филармонии у меня была ставка там какая-то... с учетом высшего образования – шесть рублей, плюс надбавка, типа восемь рублей. Я думаю, что на тот момент обеспеченнее "Ласкового мая" во главе с Разиным артистов не было. Ни один артист, который работал долго, включая Аллу Борисовну, Иосифа Давыдовича и Софию Михайловну Ротару, думаю, никто по деньгам "рядом не лежал"», – делится своим мнением Лолита.





И действительно, о суммах, которые зарабатывала группа, ходят легенды. Так, по словам сына певца Вилли Токарева Антона, его доход на момент участия в группе составлял 35 тысяч рублей ежемесячно. По слухам, общая прибыль, которую приносил «Ласковый май», измерялась миллионами. Продюсер коллектива Андрей Разин получал 32 млн. рублей каждый месяц.

Чтобы увеличить количество концертов, продюсер сначала разделил группу на два состава. В одном выступал сам Юрий Шатунов, а в другой участвовал Константин Пахомов и Андрей Разин. Под конец деятельности количество составов увеличилось в разы. Считается, что одновременно по стране давали концерты 60 групп «Ласковый май», в котором принимали участие различные воспитанники детских домов.