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Лондон начал расследование продажи фирмы Абрамовича

Лондон начал расследование продажи фирмы АбрамовичаTelegraph: Лондон расследует продажу фирмы Абрамовича Truphone из-за связи покупателя с РФ

Власти Британии начали расследование продажи фирмы Truphone, принадлежащей бизнесмену Роману Абрамовичу, из-за возможных связей покупателя с Россией. Об этом сообщает Telegraph со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

По сведениям издания, сделка по продаже была заморожена отделом инвестиционной безопасности министерства бизнеса в июле, чтобы провести 30-дневное расследование в соответствии с законом о нацбезопасности и инвестициях. После этого было решено провести более тщательную проверку, она может продлиться 45 дней.

Авторы публикации утверждают, что предыдущий бизнес одного из покупателей — немецкого бизнесмена Хакана Коча — получил инвестиции от венчурного фонда Target Global, базировавшегося в Москве под руководством бизнесмена Александра Фролова. Отец последнего является инвестором Truphone.

Источники сообщают, что в настоящий момент Truphone все еще принадлежит Абрамовичу. По их мнению, торможение сделки может привести к потере сотен рабочих мест.

В начале июня сообщалось, что Truphone, принадлежащий российскому бизнесмену Роману Абрамовичу и его партнерам, будет продан по рекордно низкой цене в один фунт стерлингов. Решение о продаже было принято на фоне введения санкций в отношении Абрамовича британскими и европейскими властями. Уточняется, что российскому олигарху принадлежит 23 процента акций компании. Остальные принадлежат его партнерам по горно-металлургической компании Evraz Александру Абрамову и Александру Фролову.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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