Маргарита Симоньян заявила, что ей вынесли страшный приговор
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Маргарита Симоньян заявила, что ей вынесли страшный приговор

Маргарита Симоньян заявила, что ей вынесли страшный приговор
Главный редактор RT Маргарита Симоньян рассказала о жутких угрозах. Журналистка — патриотка своей страны, которая во всем поддерживает власть. Некоторым не по душе позиция журналистки, поэтому они осыпают ее гневными сообщениями. А кто-то и вовсе угрожает жене Тиграна Кеосаяна. 42-летняя Маргарита Симоньян призналась, что получила письмо с угрозами. В сообщении недоброжелатель оскорбил не только журналистку, но и ее семью. «Мне вынесли приговор. Я приговариваюсь к умерщвлению, это дословная цитата, как можно мучительным и болезненным способом с нанесением как можно большего количества увечий, вырезанием органов. Что за маньяки это писали? Этому человеку надо сценарий для фильмов ужасов писать, на самом деле, а не приговорами заниматься. И дальше — что будет с моими родственниками и прочее прочее…» — заявила Маргарита в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» канала «Россия».
К слову, последние месяцы Симоньян передвигается исключительно с телохранителями. А после гибели активистки Дарьи Дугиной журналистка и вовсе не ходит одна. «Вчера, за пару часов до трагедии, мы шли по парку. С охраной. Я теперь всегда хожу с охраной после весенних попыток покушения. На лавочке лежит детский мячик. И один из парней вдруг метнулся к этмоу мячику. Я говорю: «Вы чего, это же просто мячик. Он отвечает: «Если бы у меня была задача вас ликвидировать, я бы так и сделал — положил по ходу вашего следования просто мячик». И я подумала: «Как это все смешно на самом деле». А через пару часов выяснилось, что нет. Совсем не смешно», — откровенничала она в Telegram-канале.
# Шоу-бизнес Симоньян Маргарита
По материалам: z-aya

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