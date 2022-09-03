Медведев заявил, что заокеанские аналитики хотят дезинтеграции России
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Медведев заявил, что заокеанские аналитики хотят дезинтеграции России

Медведев заявил, что заокеанские аналитики хотят дезинтеграции России

Заокеанские аналитики и политики западных стран, которые сегодня заговорили о «неизбежной смерти» всех империй, хотят подтолкнуть к дезинтеграции и Россию, используя для этого военный конфликт на Украине. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

В своем Telegram-канале Медведев напомнил, как в 1991 году произошло «моментальное обрушение государственных институтов», «акты центральных властей практически перестали исполнять на местах». Именно такая деградация и запускает необратимый процесс распада государства, отметил политик.

«Почему я вспомнил об этом? Смотрю, как заокеанские аналитики снова дрожащими руками пишут про неизбежность смерти всех империй. А многие западные политиканы громко говорят об этом вслух. Мол, испанская империя распалась, английская империя распалась, другие тоже закончили свой век. А Россия — нет, даже несмотря на кончину Союза ССР», — написал замглавы Совета безопасности.

Поэтому на Западе всеми силами стремятся подтолкнуть Россию к новому витку дезинтеграции, пользуясь военным конфликтом на Украине, сделать все, чтобы государственные институты страны перестали работать, подчеркнул он.

По словам Медведева, в планах западных политиков — лишить страну эффективного управления, как это уже было в 1991 году и, как следствие, устранить Россию с политического поля. «Понятно, что все это грязные мечты англосаксонских первертов, засыпающих с тайной мыслью о развале нашего государства. Думающих о том, как бы покромсать нас на куски, порвать на мелкие части. Но такие попытки действительно крайне опасны. Их нельзя недооценивать», — добавил зампред Совбеза РФ.

При этом он отметил, что западные «мечтатели» умышленно игнорируют простую аксиому: насильственный распад ядерной державы — всегда «шахматная игра со смертью», в которой с точностью до хода известно, когда будет шах и мат.

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По материалам: pnp.ru

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