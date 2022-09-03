Миллиардер Дэвид Рубенштейн рассказал об инвестициях в криптоиндустрию

Cоучредитель Carlyle Group Дэвид Рубенштейн в интервью CNBC сообщил о личных инвестициях в криптокомпании и с оптимизмом оценил перспективы индустрии, несмотря на текущий спад рынка.

Today's #SquawkPod: @DM_Rubenstein discusses his new book featuring his own interviews with the world’s best investors. He offers his best bets at this point in the cycle: health care, fintech, and #crypto.



LISTEN: https://t.co/TCrEaUPvuC pic.twitter.com/gpqJkkjUkB — Squawk Box (@SquawkCNBC) September 1, 2022

Миллиардер отметил, что его уверенность подпитывается стремлением молодого поколения внедрять инновации.

"Молодые люди, как правило, обладают интеллектом и энергией, чтобы запускать тренды. Это не семидесятилетние, которые говорят: ”Давайте займемся персональными компьютерами”", — сказал Рубинштейн.

Инвестор также выразил надежду, что государственное регулирование положительно повлияет на развитие отрасли и не затормозит инновации.

"Сторонники криптовалют в Конгрессе очень сильны, и, как правило, они довольно республиканские и либертарианские. Индустрия вряд ли будет недостаточно влиятельной, имея дело с законодателями", — полагает Рубенштейн.

В мае 2021 года миллиардер исключил исчезновение криптовалют, отметив, что они останутся частью финансового ландшафта на долгие годы.

"Некоторые инвестиции, связанные с блокчейном, и вещи, связанные с криптографией, вероятно, будут с нами в течение некоторого времени", — повторил он свое утверждение.

В марте миллиардер уточнил в подкасте Colossus, что инвестировал не в цифровые активы, а в сервисные компании индустрии.

В беседе с CNBC он не раскрыл, в какие конкретно криптофирмы вложил деньги.

Известно, что компания Declaration Partners, инвестиционный консультант семейного офиса Рубенштейна, в марте приняла участие в раунде на $200 млн для NFT-стартапа Immutable. В апреле фирма поддержала провайдера инфраструктуры Paxos в раунде Серии D в размере $300 млн.

Напомним, за первое полугодие 2022 года объем венчурных инвестиций в блокчейн-стартапы превысил $30 млрд, по данным Messari и Dove Metrics.