Миллиардер Дэвид Рубенштейн рассказал об инвестициях в криптоиндустрию

Cоучредитель Carlyle Group Дэвид Рубенштейн в интервью CNBC сообщил о личных инвестициях в криптокомпании и с оптимизмом оценил перспективы индустрии, несмотря на текущий спад рынка.

Today's #SquawkPod: @DM_Rubenstein discusses his new book featuring his own interviews with the world’s best investors. He offers his best bets at this point in the cycle: health care, fintech, and #crypto.



