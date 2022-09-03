Миллиардер Дэвид Рубенштейн рассказал об инвестициях в криптоиндустрию
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Миллиардер Дэвид Рубенштейн рассказал об инвестициях в криптоиндустрию

Миллиардер Дэвид Рубенштейн рассказал об инвестициях в криптоиндустрию


Cоучредитель Carlyle Group Дэвид Рубенштейн в интервью CNBC сообщил о личных инвестициях в криптокомпании и с оптимизмом оценил перспективы индустрии, несмотря на текущий спад рынка.



Миллиардер отметил, что его уверенность подпитывается стремлением молодого поколения внедрять инновации.


"Молодые люди, как правило, обладают интеллектом и энергией, чтобы запускать тренды. Это не семидесятилетние, которые говорят: ”Давайте займемся персональными компьютерами”", — сказал Рубинштейн.


Инвестор также выразил надежду, что государственное регулирование положительно повлияет на развитие отрасли и не затормозит инновации.


"Сторонники криптовалют в Конгрессе очень сильны, и, как правило, они довольно республиканские и либертарианские. Индустрия вряд ли будет недостаточно влиятельной, имея дело с законодателями", — полагает Рубенштейн.


В мае 2021 года миллиардер исключил исчезновение криптовалют, отметив, что они останутся частью финансового ландшафта на долгие годы.


"Некоторые инвестиции, связанные с блокчейном, и вещи, связанные с криптографией, вероятно, будут с нами в течение некоторого времени", — повторил он свое утверждение.


В марте миллиардер уточнил в подкасте Colossus, что инвестировал не в цифровые активы, а в сервисные компании индустрии.


В беседе с CNBC он не раскрыл, в какие конкретно криптофирмы вложил деньги. 


Известно, что компания Declaration Partners, инвестиционный консультант семейного офиса Рубенштейна, в марте приняла участие в раунде на $200 млн для NFT-стартапа Immutable. В апреле фирма поддержала провайдера инфраструктуры Paxos в раунде Серии D в размере $300 млн.


Напомним, за первое полугодие 2022 года объем венчурных инвестиций в блокчейн-стартапы превысил $30 млрд, по данным Messari и Dove Metrics.

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По материалам: ForkLog

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