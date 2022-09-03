Миллиардер Рубен Варданян заявил об отказе от российского гражданства и переезде в Нагорный Карабах
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Миллиардер Рубен Варданян заявил об отказе от российского гражданства и переезде в Нагорный Карабах

Миллиардер Рубен Варданян заявил об отказе от российского гражданства и переезде в Нагорный Карабах

Миллиардер Рубен Варданян опубликовал в своих соцсетях видеообращение, в котором он заявил об отказе от российского гражданства и переезде в непризнанную Нагорно-Карабахскую Республику (НКР) на фоне обострения между Арменией и Азербайджаном. Напомним, что страны до сих пор не подписали мирного соглашения, несмотря на завершение активной фазы Второй карабахской войны в ноябре 2020 года.

Я принял решение, понимая, какие риски я на себя беру, отказаться от российского гражданства и переехать в Арцах (самоназвание НКР — Прим. ред.). Это решение далось очень непросто, но так правильно. Надеюсь, мои российские партнеры и друзья примут это мое решение как решение своего друга.

Свой переезд Варданян объяснил желанием поддержать местных жителей. Он отметил, что конфликтующие стороны должны пройти "постепенный путь снижения градуса ненависти". Также он выразил благодарность России за присутствие миротворцев на территории непризнанной республики и обратился к мировому сообществу с призывом обратить внимание на конфликт между Ереваном и Баку.

Новость прокомментировала в своем телеграм-канале экс-колумнист Tatler Юния Пугачева.

Возможно, мы наблюдаем одновременно и оптимизацию для сохранения активов и состояний, ведь известно, что Рубен Карленович создавал держательские структуры не только для себя, но и для очень большой группы российских чиновников и олигархов как раз со времен "Тройки". И, возможно, мы наблюдаем проект — "новый президент Армении/премьер-министр", так как очевидно, что текущая политическая ситуация в Армении нестабильна и ее пророссийская позиция обусловлена безысходностью как географического положения, так и материального. И, судя по всему Кремль, ни в ком из действующих армянских политиков не видит надежного товарища. А вот Рубен Карленович — другое дело, свой человек.

Совершенно очевидно, что просто поехать в Арцах для защиты интересов Армении совершенно не требовалось отказываться от российского паспорта. В отличие от Украины, в Армении нет проблем с двойным гражданством. Поскольку из российского гражданства выход почти невозможен (это годы занимает) понятно, что у Варданяна в этом вопросе была поддержка. (орфография и пунктуация автора сохранены. — Прим. ред.)

Рубен Варданян — российский миллиардер армянского происхождения, один из основателей брокерской компании "Тройка Диалог", которую в 2011 году купил Сбербанк. Forbes оценивает его состояние в 1 млрд долларов. В 2021 году Варданян занял 116 место в списке богатейших людей России по версии издания.


Ольга Петелина
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По материалам: spletnik.ru

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