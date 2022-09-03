На Аллу Пугачеву наехал Шахназаров
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На Аллу Пугачеву наехал Шахназаров

На Аллу Пугачеву наехал Шахназаров
Журналист считает, что певице Алле Пугачевой нужно заниматься своим мужем. На прошлой неделе Алла Пугачева вернулась в Россию из Латвии, где провела несколько месяцев. Друзья и поклонники обрадовались приезду Примадонны, а вот недруги — рассердились. Например, журналист Михаил Шахназаров негативно высказался о ее прибытии. Михаилу не понравилось, как Алла Борисовна прокомментировала возвращение домой. Напомним, певица заявила, что приехала наводить порядки в головах людей. Кроме того, Примадонна изъявила желание ударить одного публичного человека.
«Какой порядок в головах она собралась наводить, если в голове Максима Галкина порядок не может навести? То есть у него все в порядке? Если наводить порядок в головах, то у родственников и знакомых, но как же без порядка выходил на сцену в Латвии Галкин? Есть Охлобыстин, Машков, Михайлов, Лепс — эти люди про душу. А есть те, которые про деньги. Алла Борисовна приехала бить морду и наводить порядок, может, к народу стоило иначе обратиться? Человек всю жизнь так решал проблемы, но время поменялось!» — воскликнул Шахназаров в шоу «Полный абзац» на YouTube. Под горячую руку писателя попала не только Пугачева, но и другие известные персоны, которые либо не поддерживают российскую власть, либо эмигрировали. «Мудовые рыдания Собчак — посредственность. Возомнила из себя! Как и Макаревич, и Гребенщиков с барматушным шамурляном», — возмущается Михаил.
# Шоу-бизнес Пугачева Алла
По материалам: z-aya

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