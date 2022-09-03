На Западе вспомнили предостережения Путина о нерасширении НАТО
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На Западе вспомнили предостережения Путина о нерасширении НАТО

На Западе вспомнили предостережения Путина о нерасширении НАТОTNI: Запад ошибся, проигнорировав предостережения Путина 2007 года о нерасширении НАТОСюжетРоссия и НАТО:

Страны Запада во главе с США совершили стратегический просчет, решив расширять НАТО на восток, избегая предостережений Москвы. С таким мнением выступил американский профессор международных отношений Чарльз Купчан в материале для The National Interest (TNI).

Купчан вспомнил о Мюнхенской речи президента России Владимира Путина, в рамках которой он в 2007 году назвал расширение НАТО серьезной провокацией. Поэтому Запад ошибся, проигнорировав эти предостережения российского лидера.

«У Москвы существуют понятные и законные опасения по поводу безопасности из-за того, что НАТО может обосноваться по другую сторону ее границы с Украиной протяженностью более тысячи миль», — отметил он.

Эксперт добавил, что Россия смотрела на вещи «совсем иначе, и не без оснований».« География и геополитика имеют значение; крупным державам, независимо от их идеологических взглядов, не нравится, когда другие крупные державы забредают на их задний двор», — отметил он.

Профессор назвал странной недальновидность США на фоне того, что Вашингтон упорно обеспечивает безопасность собственных границ.

«Соединенные Штаты потратили большую часть девятнадцатого века, вытесняя Великобританию, Францию, Россию и Испанию из Западного полушария. После этого Вашингтон регулярно прибегал к военной силе, чтобы сохранить господство в Америке. <…> Учитывая собственный послужной список, ему следовало бы с большим пониманием отнестись к возражениям Москвы против вступления Украины в НАТО», — заключил Купчан.

Ранее в США назвали виновного в обмане России про нерасширение НАТО. Американский историк и лингвист Ноам Хомский заявил, что это обещание дал экс-президент США Билл Клинтон.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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