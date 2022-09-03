Настасья Самбурская продемонстрировала грудь крупным планом

Актриса Настасья Самбурская поделилась пикантным фото. Артистка в последнее время удивляет публику. Звезда «Универа» активно взялась за свою физическую форму, ежедневно занимаясь спортом. В итоге артистка довела свое тело до совершенства — накачала объемы там, где нужно, и убрала лишние сантиметры оттуда, где их быть по современным стандартам быть не должно. В своем телеграме Самбурская порадовала публику манящими кадрами в бикини, наведя на объемную грудь камеру. «Молчите! Я буду думать за вас!»» — подписала она фото.