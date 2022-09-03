Наталья Штурм рассказала, кого хочет прибить Алла Пугачева
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Наталья Штурм рассказала, кого хочет прибить Алла Пугачева

Наталья Штурм рассказала, кого хочет прибить Алла Пугачева
Певица Наталья Штурм высказалась о громком заявлении Примадонны. Артистка предположила, кого имела в виду Алла Пугачева, когда обещала «набить морду». По мнению певицы, Примадонна говорила о Гогене Солнцеве, который недавно написал песню «Аллусик, ты — мой пупсик!». Сам Гоген уверен, что артистка не держит на него зла. «Я не боюсь, что Алла меня побьет! Наши общие знакомые сказали, что она слышала мою песню и ей она очень понравилась. Она так смеялась», — поделился шоумен с prozvezd.
Солнцев заявил, что не позволит Штурм «пачкать» свое имя и подаст в суд. «Буду требовать, чтобы ей назначили исправительные работы. Пусть с гастарбайтерами улицы метет», —подытожил Гоген.
# Шоу-бизнес Штурм Наталья
По материалам: z-aya

Последние новости

Чарльз Хоскинсон объяснил отсутствие в Cardano механизма сжигания токенов
Чарльз Хоскинсон объяснил отсутствие в Cardano механизма сжигания
Равшана Куркова показала себя – первоклашку
Равшана Куркова показала себя – первоклашку
Александру Гудкову может грозить реальный срок
Александру Гудкову может грозить реальный срок
Наталья Штурм рассказала, кого хочет прибить Алла Пугачева
Наталья Штурм рассказала, кого хочет прибить Алла Пугачева
Евгения Крюкова поделилась пикантным фото, показав нижнее белье
Евгения Крюкова поделилась пикантным фото, показав нижнее белье
Жена Павла Прилучного рассказала о своей сказке с ним
Жена Павла Прилучного рассказала о своей сказке с ним
Глава Xbox Game Studios рассказал о состоянии разработки Fable от Playground Games
Глава Xbox Game Studios рассказал о состоянии разработки Fable от
Правозащитник заявил о жизни американцев в аду из-за войны Байдена с Россией
Правозащитник заявил о жизни американцев в аду из-за войны Байдена с
Когда начинается пятидневка магнитных ударов в сентябре 2022 года и как ее пережить
Когда начинается пятидневка магнитных ударов в сентябре 2022 года и
Кого не любит Алла Борисовна
Кого не любит Алла Борисовна
Расставшиеся в 2019 году Ирина Шейк и Брэдли Купер собираются зачать второго ребенка
Расставшиеся в 2019 году Ирина Шейк и Брэдли Купер собираются зачать
Переселенцам из Донбасса и Украины выделили более 10 миллиардов рублей
Переселенцам из Донбасса и Украины выделили более 10 миллиардов рублей

Топ на сегодня

Шутки и мемы про 3 сентября 2022: Михаил Шуфутинский уже перевернул календарь (17 фото)
Шутки и мемы про 3 сентября 2022: Михаил Шуфутинский уже перевернул
Виталик Бутерин назвал текущий медвежий цикл ожидаемым
Виталик Бутерин назвал текущий медвежий цикл ожидаемым
Экстремальный полет от первого лица
Экстремальный полет от первого лица
В ГД разработан законопроект для упрощения трудоустройства подростков
В ГД разработан законопроект для упрощения трудоустройства подростков
Шойгу заявил о бессмысленности попыток Запада изолировать Россию
Шойгу заявил о бессмысленности попыток Запада изолировать Россию

Еще по теме

Гоген Солнцев замахнулся на Аллу Пугачеву
"Наведет порядок в шоу-бизнесе": стало известно, кому Алла Пугачева решила набить морду по приезде в Россию
Алла Пугачева хочет набить морду недругам
Наталья Штурм высказалась об уехавших