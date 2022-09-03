Наталья Штурм рассказала, кого хочет прибить Алла Пугачева

Певица Наталья Штурм высказалась о громком заявлении Примадонны. Артистка предположила, кого имела в виду Алла Пугачева, когда обещала «набить морду». По мнению певицы, Примадонна говорила о Гогене Солнцеве, который недавно написал песню «Аллусик, ты — мой пупсик!». Сам Гоген уверен, что артистка не держит на него зла. «Я не боюсь, что Алла меня побьет! Наши общие знакомые сказали, что она слышала мою песню и ей она очень понравилась. Она так смеялась», — поделился шоумен с prozvezd.Солнцев заявил, что не позволит Штурм «пачкать» свое имя и подаст в суд. «Буду требовать, чтобы ей назначили исправительные работы. Пусть с гастарбайтерами улицы метет», —подытожил Гоген.