Названа причина смены ведущего проекта «Голос»
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Названа причина смены ведущего проекта «Голос»

Названа причина смены ведущего проекта «Голос»Генпродюсер Первого канала Аксюта: Нагиев ушел в отпуск после 10 сезонов «Голоса»

Ведущий проекта «Голос» Дмитрий Нагиев не уходил из проекта, он взял творческий отпуск после десяти сезонов. Об этом сообщил генеральный продюсер музыкальных и развлекательных программ Первого канала Юрий Аксюта, передает РИА Новости.

По его словам, у создателей «Голоса» была давняя договоренность с Нагиевым, согласно которой ведущий мог взять перерыв в работе над проектом после десяти сезонов, если того захочет. «Мы говорили, "давай ты десять сезонов отработаешь", был у нас такой разговор, "а потом если вдруг тебе понадобится творческий отпуск, то мы готовы тебе его предоставить"», — пояснил Аксюта.

Также генпродюсер Первого канала рассказал, что предложил вести «Голос 60+» Ларисе Гузеевой во время телефонного разговора. Аскюта вспомнил, что телеведущая сначала испугалась, однако ответила, что подумает. «Но я знаю, что это слово "я подумаю" означало слово "я согласна"», — отметил он.

16 августа стало известно, что Лариса Гузеева станет новой ведущей «Голоса 60+» вместо шоумена Дмитрия Нагиева. Она призналась, что подобное предложение стало для нее неожиданностью. По словам телеведущей, она очень волнуется из-за новой должности. Вместе с тем Гузеева отметила, что готова к критике в свой адрес.

О возвращении линейки музыкальных шоу («Голос», «Голос.Дети» и «Голос 60+») в эфир Первого канала сообщалось в середине августа. Отмечалось, что открывать сезон будет шоу с исполнителями старшего поколения.

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По материалам: lenta.ru

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