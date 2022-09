Новости Game Pass за 27 августа — 3 сентября: что добавили, анонсы, что скоро удалят и прочее

Вадим Карасев





Минувшая неделя для подписки Game Pass стала весьма неплохой с точки зрения добавления новых игр. Но, при этом, Microsoft пока не анонсировала подборку на первую половину сентября, но уже известно о 11 проектах, которые будут удалены из Game Pass в середине месяца. Обо всех новостях, которые связаны с Game Pass, за период с 27 августа по 3 сентября, в нашем материале.

Новые игры в Game Pass

На этой неделе в подписку Game Pass добавили 5 проектов:

Commandos 3 – HD Remaster (Xbox, PC)Immortals Fenyx Rising (Xbox, PC)Tinykin (Xbox, PC)Immortality (Xbox Series X | S, PC)GRID Legends (EA Play) (Xbox, PC)

Отдельно отметим, что на этой неделе в игру Floppy Knights добавили русскую локализацию. Сама игра доступна в подписке Game Pass.

Анонсы для Game Pass

Стало известно о следующих играх, которые в день релиза появятся в Game Pass:

You Suck at Parking — 14 сентябряGhost Song — 3 ноября

В начале следующей недели можно ожидать анонс игр на первую половину сентября для Game Pass.

Новые перки для Game Pass Ultimate

По Game Pass Ultimate на этой неделе стали доступны 3 новых перка, для следующих игр:

Скоро удалят из Game Pass

NHL 22Fall GuysGems of War

В середине сентября из подписки Game Pass удалят не менее 11 игр:

Интересные новости и материалы

Flynn: Son of CrimsonAragami 2Bug Fables: The Everlasting SaplingCraftopiaFINAL FANTASY XIIIThe Artful EscapeI am FishSkateBIRDLost Words: Beyong the PageMighty GooseA Plague Tale: InnocenceGame Pass Friends & Family — подтверждено название и цены на подпискуКак конвертируются Game Pass и Xbox Live Gold в Game Pass Friends & FamilyИгру Flintlock: The Siege of Dawn для Game Pass хвалят в первых превьюИгра Conan Exiles из Game Pass получила обновление Age of Sorcery — с магией и системой сезоновОфициально: Call of Duty попадет в Game Pass, но будет выходить и на PlaystationЕще одна Assassin’s Creed появится в Game Pass, согласно намеку проверенного инсайдераParadox неожиданно объявила об отмене сделки по Game PassCommandos 3 HD Remaster вышел в Game Pass на Xbox и получил массу критикиКритики назвали Immortality одной из лучших игр года — она сегодня выходит в Game Pass3 игры для Game Pass попали в ТОП-10 самых ожидаемых игр