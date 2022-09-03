Оппозиция Меркурия с Юпитером 3 сентября 2022 года: чем благоприятна эта суббота

Вадим Карасев

Меркурий и Юпитер — два противоположные по энергетике и размерам планеты сегодня расположатся по разные стороны от Земли. Это поможет им раскрыть полностью свои лучшие качества и помочь нам стать счастливее, удачливее.

Этот день станет для многих из нас переломным в попытках изменить свою судьбу. Меркурий и Юпитер не любят действовать прямолинейно, так что следуйте своим принципам и будьте внимательными, поскольку подсказки судьбы могут быть спрятаны в мелочах.

Преобладание позитивной энергии

Вокруг нас будет гармония, любовь, хорошее настроение, позитив. Меркурий в значительной степени улучшит наше восприятие всего происходящего, поэтому даже самые невзрачные, но приятные мелочи будут крайне хорошо сказываться на нашем с вами настроении.

Жизнь людей заиграет новыми красками. Многим из нас будет гораздо проще обрести новые позитивные эмоции. Это не будет зависеть никак от текущих целей и задач. В эту субботу каждый сможет стать чуточку веселее и оптимистичнее — вне зависимости от его рода деятельности, возраста, пола.

Отличное время для смены обстановки

Меркурий — планета путешественников. Юпитер на стороне Меркурия, поэтому поможет ему в раскрытии нашего желания искать приключения. Сегодня полезно отправляться в командировки, путешествия, посещать новые места, знакомиться с новыми людьми. Любое новое занятие будет очень кстати.

Это касается всего — даже отдыха. Например, если вы всю эту неделю трудились в душном офисе, то в субботу будет крайне полезно выбраться куда-нибудь на прогулку — в лес, на природу, в горы, к морю. Если вы всю неделю, напротив, провели в постоянном движении, то можно без зазрения совести остаться дома и посмотреть сериал, кино, почитать книгу. Попробуйте пригласить в гости друзей, если к этому подталкивает настроение.

Организаторские задачи

В эту субботу полезно координировать между собой людей, ставить новые задачи, составлять расписание дел на будущее. Наше сознание сегодня будет расширено за счет Юпитера, а процесс мышления ускорится за счет Меркурия. Это значит, что мы сможем увидеть полную картину происходящего, правильно оценить свои силы и распределить ресурсы.

Романтика и общение

Меркурий — планета общения. В этот день очень полезно заводить новые деловые и романтические знакомства, причем делать это можно как в живую, так и в интернете. Очень полезно заводить странички в приложениях и на сайтах знакомств.

Романтика будет полезна и для тех, кто уже давно состоит в отношениях. Всем парам, которые долгое время находятся в браке и хотят привнести нечто новое в свои отношения, Меркурий поможет это сделать. Не бойтесь создавать сегодня атмосферу праздника в отношениях. Это поможет укрепить любовь и вывести ее на новый уровень. Постарайтесь сделать хотя бы небольшой приятный сюрприз второй половинке. Она или он обязательно оценят это по достоинству.

Постановка новых целей

Сегодня многим из нас удастся поставить перед собой новую важную задачу. Например, кто-то увидит в этот день вдохновляющий фильм или познакомится с человеком, который подтолкнет его к изучению чего-то нового в жизни. Судьбоносные события возможны практически на каждом шагу. Главное — не торопиться с оценкой происходящего. Нужно пристально следить за своей реакцией на то, что происходит вокруг. В таком случае момент озарения и вдохновения вы не пропустите.