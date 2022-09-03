Ответственность для Дев и аскетизм для Стрельцов: астрологический прогноз от Павла Глобы на неделю с 5 по 11 сентября
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Ответственность для Дев и аскетизм для Стрельцов: астрологический прогноз от Павла Глобы на неделю с 5 по 11 сентября

Ответственность для Дев и аскетизм для Стрельцов: астрологический прогноз от Павла Глобы на неделю с 5 по 11 сентября

Вторая неделя сентября 2022 года будет очень активной и ответственной. Нам всем предстоит подготовиться к ретроградности планет, а значит точно пригодятся советы известного астролога Павла Глобы. Он составил астрологический прогноз на неделю с 5 по 11 число и рассказал, как взять управление жизненными процессами в свои руки.

Астрологический прогноз от Павла Глобы на неделю с 5 по 11 сентября

Овен (21 марта — 19 апреля)

Овнам понадобится чуть больше терпения в общении с людьми, в работе, в отношениях с самим собой и своим здоровьем. Вложите максимум усилий в создание гармоничной атмосферы дома, иначе супружеские обязанности станут в тягость. Если Овен одинок, то пока помышлять о встречах ему не стоит. Тем более будет необычно много работы, возможно, повторной, и даже работы над ошибками.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Домоседам-Тельцам нужно срочно сменить обстановку. Не привязывайтесь к уюту, а постарайтесь вдохнуть полной грудью ветер странствий. Это принесет столько сюрпризов, что эйфории хватит еще надолго. Новая любовь войдет в вашу жизнь столь внезапно, что вы сочтете это настоящим чудом. До конца недели можно преуспеть и в работе, если она связана с творчеством, тем не менее зацикливаться на этом вопросе сейчас не стоит.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Гороскоп на неделю не обещает Близнецам головокружительных эмоций, однако если вы сосредоточитесь на душевном общении, то вполне можете получить прекрасный опыт и удовольствие от тихой, мирной беседы с интересным человеком. Привычный для вас темп требует корректировки в сторону замедления — так вы научитесь обращать внимание на детали, что важно и в личной жизни, и в работе.

Рак (22 июня — 22 июля)

Дыхание осени пробудит в Раках стремление согреться в объятиях любимого человека. Если такового еще нет, то эти люди начнут потихоньку «выползать» из укрытия, чтобы в будущем проводить с кем-то долгие зимние вечера. На ура пройдут встречи и переговоры любого характера, но вы не должны забывать о безопасности и своем здоровье. Есть риск подхватить сезонную простуду.

 

Лев (23 июля — 22 августа)

Природный артистизм Львов достигнет апогея после 5 сентября 2022 года. Грех не воспользоваться собственной обворожительностью для покорения сердец, готовых покоряться любви. Но при этом будьте щедрыми и человечными, как истинный лидер и человек широких взглядов. Эти качества очень помогали и будут помогать вам в бизнесе, а если вы человек творческий — то в раскрутке продукта вашего воображения.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Девы никогда не боялись ответственности, и потому эта неделя не будет для них шоковой терапией. Те решения, которые вы примете, каким-то образом повлияют не только на вашу жизнь, но и на целый коллектив. Старт новой деятельности тоже будет весьма успешен, мечты совсем близки к реальности.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Несмотря на активность космических процессов, Весы вновь и вновь берут на себя львиную долю мирового равновесия. Эти люди, если они есть в вашем окружении или семье, всегда выполняют роль стабилизирующего фактора. Но самим Весам бывает несладко. Вот и на этой неделе придется приструнить самого себя, особенно в делах амурного фронта. Но и провисшие дела тоже лучше заморозить либо вовсе завершить навсегда — они тянут слишком много энергии.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Чем свободнее вы проживете ближайшую неделю, тем удачнее она будет. Не привязывайтесь к тому, что, по вашему мнению, должно произойти, а позволяйте случаться всему непредвиденному. Только так ваши чувства пройдут перезагрузку. Это сделает вас не только счастливее внутренне, но и успешнее социально.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

У Стрельцов завелся моторчик трудоголика. Астрологический прогноз от Павла Глобы сулит резкий скачок в карьере, но он начисто лишит вас времени на романтику. Дабы не обижать вторую половинку, поговорите откровенно. Вероятно, на работу и свидания времени будет совершенно не хватать. Тем более наступает момент, который нельзя упустить: если не покажете, на что вы способны, ваше место займет кто-то другой.

Козерог (22 декабря — 19 января)

При возможности астролог советует Козерогам сорваться с места и направиться туда, куда зовет душа. А порою ноги выбирают путь сами, главное — выбросить из головы планы и маршруты. В дороге этот знак может встретить единомышленников и даже будущего спутника жизни. В гору пойдут и совместные проекты, если у вас партнерский бизнес.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Опасности периода можно миновать хитрым путем, уведя внимание и мысли в область чувственных переживаний. Глубокомысленный анализ сейчас Водолеям не пригодится, а вот романтические приключения — очень даже. Они помогут выстоять в неравной схватке с более крупными конкурентами в рабочей сфере.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Необычная ситуация ждет Рыб. Скорее всего, вы столкнетесь с беспочвенной ревностью в свой адрес и будете вынуждены оправдываться. Если и так, делайте это достойно и гордо, а мягкости вам точно не занимать. Просто это такой период в отношениях, да и сложности бывают у всех. С коллегами тоже не стоит портить контакты, даже если они совершенно неправы.

 

 

# Общество Гороскоп
По материалам: rsute

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