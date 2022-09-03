"Питаюсь через трубочку": звезда "Дом-2" показал фотографии после жестокого избиения в ночном клубе
27-летний Захар Саленко участвовал в проекте "Дом-2" с 2018 по 2020 годы и встречался там с Лерой Фрост. Однако пару им сохранить не удалось. Одной из причин стала ссора, в ходе которой Захар ударил девушку по голове.
Возможно теперь пылкий нрав парня привел к драке в ночном клубе, где в итоге его сильно изувечили. Саленко рассказал в личном блоге, что прилетел в Кемерово делать операцию на колене, но в итоге попал в больницу со сломанной челюстью.
Звезда телестройки решил пока сохранить в тайне причины конфликта, но заявил, что много лет знал тех, кто на него напал.
После произошедшего Захару предстоит долгое восстановление. Саленко пришлось оперировать, чтобы починить челюсть.
Однако благодаря произошедшему Захару удалось переосмыслить свою жизнь. Парень решил в дальнейшем отказаться от посещения таких заведений и придумать себе более безопасные и полезные развлечения.