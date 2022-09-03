"Питаюсь через трубочку": звезда "Дом-2" показал фотографии после жестокого избиения в ночном клубе
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"Питаюсь через трубочку": звезда "Дом-2" показал фотографии после жестокого избиения в ночном клубе

"Питаюсь через трубочку": звезда "Дом-2" показал фотографии после жестокого избиения в ночном клубе

27-летний Захар Саленко участвовал в проекте "Дом-2" с 2018 по 2020 годы и встречался там с Лерой Фрост. Однако пару им сохранить не удалось. Одной из причин стала ссора, в ходе которой Захар ударил девушку по голове. 

Возможно теперь пылкий нрав парня привел к драке в ночном клубе, где в итоге его сильно изувечили. Саленко рассказал в личном блоге, что прилетел в Кемерово делать операцию на колене, но в итоге попал в больницу со сломанной челюстью.


27-летний Захар Саленко участвовал в проекте "Дом-2" с 2018 по 2020 годы

Звезда телестройки решил пока сохранить в тайне причины конфликта, но заявил, что много лет знал тех, кто на него напал. 

Пока не могу сказать, как это произошло. Все произошло в заведении без какой-либо обоснованной причины. Считайте, что просто так. Я был один, а хулиганов несколько, включая охрану.

После произошедшего Захару предстоит долгое восстановление. Саленко пришлось оперировать, чтобы починить челюсть.

Как итог — три часа операции, четыре титановые пластины, по две с обеих сторон, и полтора месяца больницы. Питание через трубочку, рот сшит железками. Хочу, чтобы вы знали — беспредел в этом мире существует, поэтому лучше сидите дома.

Однако благодаря произошедшему Захару удалось переосмыслить свою жизнь. Парень решил в дальнейшем отказаться от посещения таких заведений и придумать себе более безопасные и полезные развлечения.

Что произошло — произошло не просто так. Это был огромный знак, что надо прекращаться тусоваться, бухать, ходить по клубам и прожигать жизнь. Отходить от образа жизни, когда в моменте все ярко и весело, а на перспективе одна пустота.
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По материалам: uposters.ru

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