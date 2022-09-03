Платежные агенты смогут принимать наличные от бизнеса
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Платежные агенты смогут принимать наличные от бизнеса

Платежные агенты смогут принимать наличные от бизнеса

Банковские платежные агенты смогут принимать от юрлиц и индивидуальных предпринимателей наличные деньги для последующего зачисления на их банковские счета. Такой закон вступает в силу 3 сентября.

Кроме того, банковских платежных агентов разрешили привлекать для принятия наличных от нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, медиаторов, арбитражных управляющих, оценщиков, патентных поверенных и иных специалистов, занимающихся частной практикой в порядке, установленном российским законодательством.

По мнению автора законодательной инициативы, депутат Госдумы Андрея Лугового (ЛДПР), нововведение снизит расходы на инкассацию для предприятий малого бизнеса, которая иногда доходит до 20 процентов выручки. Раньше это нередко приводило к отказу от расчетов наличными в нарушение закона, сказал он ранее «Коммерсанту».


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По материалам: pnp.ru

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