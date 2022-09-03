Пользователи сети обнаружили, что палочки Twix продаются по одной. Теперь гадают, как это назвать и что делать
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Интересное » Пользователи сети обнаружили, что палочки Twix продаются по одной. Теперь гадают, как это назвать и что делать

Пользователи сети обнаружили, что палочки Twix продаются по одной. Теперь гадают, как это назвать и что делать

Пользователи сети обнаружили, что палочки Twix продаются по одной. Теперь гадают, как это назвать и что делать

Дорогие наши читатели, ответьте на простой вопрос: любите ли вы Twix? Всем известны эти батончики с карамелью и печеньем, которых в упаковке две штуки. Но подставы в этом мире можно ожидать от чего угодно, даже от шоколадных батончиков. В этом убедился пользователь Твиттера Артём Дерягин, и общественность в шоке!

Пользователь Твиттера обнаружил в магазине нечто возмутительное

Да, друзья, это одна палочка Twix. Тех самых, которые мы привыкли знать как левую и правую.

Общественность негодует!


На самом деле это не какая-то новинка, фотография одной палочки Твикс появилась на Пикабу ещё в 2020-м. Но удивляет как в первый раз.

Действительно, непонятно, какая именно это палочка


И как теперь это называть?



Для кого-то драма была серьёзнее, чем казалось на первый взгляд


А как вам такое импортозамещение?

А вам встречался подобный Твикс? Кстати, у нас есть подборка забавных и странных примеров аналогов товаров, чьи названия вызывают спорную реакцию.

# Интересное
По материалам: twizz

Последние новости

Эксперт раскритиковал dydx за сбор личных данных новых пользователей
Эксперт раскритиковал dydx за сбор личных данных новых пользователей
Японский автоконцерн Hino Motors отказался от запуска производства в России
Японский автоконцерн Hino Motors отказался от запуска производства в
Глубокие морщины и опухшее лицо: 51-летняя Лера Кудрявцева показала, как выглядит на самом деле
Глубокие морщины и опухшее лицо: 51-летняя Лера Кудрявцева показала,
США захотели ускорить поставки вооружений союзникам
США захотели ускорить поставки вооружений союзникам
Секреты варки картофеля с сохранением всех витаминов
Секреты варки картофеля с сохранением всех витаминов
Ксения Новикова в шоке от требований мужа
Ксения Новикова в шоке от требований мужа
Татьяна Навка показала младшую дочку и сына Жасмин в школьной форме
Татьяна Навка показала младшую дочку и сына Жасмин в школьной форме
Директор Григория Лепса рассказал о его уходе со сцены
Директор Григория Лепса рассказал о его уходе со сцены
Андрей Макаревич, похоже скоро совсем не сможет вернуться в Россию
Андрей Макаревич, похоже скоро совсем не сможет вернуться в Россию
Лера Кудрявцева не может омолодиться, ни за какие деньги
Лера Кудрявцева не может омолодиться, ни за какие деньги
Экс-комиссар CFTC вошла в совет директоров FTX US Derivatives
Экс-комиссар CFTC вошла в совет директоров FTX US Derivatives
Турфирмы в России лишились возможности подать заявку на финскую визу без клиента
Турфирмы в России лишились возможности подать заявку на финскую визу

Топ на сегодня

Объясните мне, что это за штука? (18 фото)
Объясните мне, что это за штука? (18 фото)
В Еврокомиссии объявили о готовности ограничить цены на российский газ
В Еврокомиссии объявили о готовности ограничить цены на российский газ
Минсельхоз задумал запретить поставку растительных жиров из ЕС
Минсельхоз задумал запретить поставку растительных жиров из ЕС
США ограничили поставки ИИ-чипов в Китай и Россию
США ограничили поставки ИИ-чипов в Китай и Россию
В МИД Молдавии вызвали российского посла после слов Лаврова и требуют объяснений
В МИД Молдавии вызвали российского посла после слов Лаврова и требуют

Еще по теме

Подборка забавных твитов о старении (19 фото)
Подборка забавных твитов обо всем - 25.07.2022 (15 фото)
Подборка забавных твитов про детей (15 фото)
Подборка забавных твитов обо всем - 25.08.2022 (15 фото)