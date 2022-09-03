Пользователи сети обнаружили, что палочки Twix продаются по одной. Теперь гадают, как это назвать и что делать

Дорогие наши читатели, ответьте на простой вопрос: любите ли вы Twix? Всем известны эти батончики с карамелью и печеньем, которых в упаковке две штуки. Но подставы в этом мире можно ожидать от чего угодно, даже от шоколадных батончиков. В этом убедился пользователь Твиттера Артём Дерягин, и общественность в шоке!

Пользователь Твиттера обнаружил в магазине нечто возмутительное

Да, друзья, это одна палочка Twix. Тех самых, которые мы привыкли знать как левую и правую.

Общественность негодует!

На самом деле это не какая-то новинка, фотография одной палочки Твикс появилась на Пикабу ещё в 2020-м. Но удивляет как в первый раз.

Действительно, непонятно, какая именно это палочка

И как теперь это называть?

Для кого-то драма была серьёзнее, чем казалось на первый взгляд

А как вам такое импортозамещение?

А вам встречался подобный Твикс? Кстати, у нас есть подборка забавных и странных примеров аналогов товаров, чьи названия вызывают спорную реакцию.