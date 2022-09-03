Pornhub рассказал, от каких интимных видео пользователи чаще всего ловят мурашки по всему телу
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Pornhub рассказал, от каких интимных видео пользователи чаще всего ловят мурашки по всему телу

Pornhub рассказал, от каких интимных видео пользователи чаще всего ловят мурашки по всему телу

АСМР (автономная сенсорная меридиональная реакция) — это те самые мурашки, которые распространяются от затылка по всему телу, когда мы видим, слышим или ощущаем что-то, что нам очень нравится.

Например, это может возникнуть, если кто-то будет шептать нам на ухо. Однако бывает непросто найти того, кто доставит такое удовольствие, поэтому люди часто обращаются за этим в интернет. По информации сайта с интимными видео PornHub, запросы на АСМР-контент стремительно растут с 2015 года.


Самый популярный запрос при этом звучит как "asmr joi", то есть предполагает видео с мастурбацией, звуки и видеоряд в котором могут вызвать такую реакцию. Второе место заняли японские видео, а третье — ролевые сексуальные игры. Оказалось, что многим также нравятся "асмр грязные разговоры" и "асмр стоны".

Таблица частоты запросов на АСМР-контент

Оказалось, что мужчины на 27% чаще ищут видео, связанные с АСМР, чем женщины. Большей части любителей такого контента от 18 до 24 лет. Однако если посетителю сайта больше 35 лет, то он скорее всего зашел в поисках других видео.

Среди стран самыми большими любителями оказались Финляндия, Гонконг и Уругвай. Россия находится ближе к концу списка. 

Таблица потребителей АСМР-контента по странам
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По материалам: uposters.ru

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