Pornhub рассказал, от каких интимных видео пользователи чаще всего ловят мурашки по всему телу

Вадим Карасев

АСМР (автономная сенсорная меридиональная реакция) — это те самые мурашки, которые распространяются от затылка по всему телу, когда мы видим, слышим или ощущаем что-то, что нам очень нравится.

Например, это может возникнуть, если кто-то будет шептать нам на ухо. Однако бывает непросто найти того, кто доставит такое удовольствие, поэтому люди часто обращаются за этим в интернет. По информации сайта с интимными видео PornHub, запросы на АСМР-контент стремительно растут с 2015 года.

Самый популярный запрос при этом звучит как "asmr joi", то есть предполагает видео с мастурбацией, звуки и видеоряд в котором могут вызвать такую реакцию. Второе место заняли японские видео, а третье — ролевые сексуальные игры. Оказалось, что многим также нравятся "асмр грязные разговоры" и "асмр стоны".



Таблица частоты запросов на АСМР-контент

Оказалось, что мужчины на 27% чаще ищут видео, связанные с АСМР, чем женщины. Большей части любителей такого контента от 18 до 24 лет. Однако если посетителю сайта больше 35 лет, то он скорее всего зашел в поисках других видео.

Среди стран самыми большими любителями оказались Финляндия, Гонконг и Уругвай. Россия находится ближе к концу списка.



Таблица потребителей АСМР-контента по странам