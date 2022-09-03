После возвращения Алексея Панина в Россию его страничка в соцсетях была удалена
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » После возвращения Алексея Панина в Россию его страничка в соцсетях была удалена

После возвращения Алексея Панина в Россию его страничка в соцсетях была удалена

После возвращения Алексея Панина в Россию его страничка в соцсетях была удалена

Алексей Панин известен не только своими ролями в фильмах, но и неоднозначными поступками. Еще до своего отъезда за границу он вызывал бурю обсуждения снимками в странных нарядах. Оказавшись за пределами РФ, Алексей неоднократно позволял себе негативно выражаться в сторону своей страны и ее граждан. За это он подвергся нещадной критике со стороны коллег и поклонников.


Недавно актер решил вернуться в Россию, надеясь найти для себя работу. Оказалось, что жизнь в Италии – не по карману Панину. При этом Алексей отдает себе отчет в том, что стать таким же популярным и востребованным, как и раньше, у него уже не получится. Слишком много времени упущено, и слишком много неоднозначных поступков было сделано.


Дополнительный заработок Алексей пытался получать и на своих соцсетях, но это не приносило больших доходов. Панин часто публиковал провокационные материалы, поэтому рекламодатели старались обходить его стороной. Теперь же рекламы не стало вовсе: при попытке зайти на страницу актера в Инстаграме (соцсеть запрещена в РФ), пользователи получают информацию, что она недоступна и, возможно, была удалена.


Что стало причиной блокировки – неизвестно. Последние посты актера были довольно безобидными: он опубликовал снимок со своей возлюбленной в Москве. Существует также вероятность, что Панин избавился от своей странички сам, устав от постоянных комментариев своих хейтеров.

# Шоу-бизнес
По материалам: kleo

Последние новости

В Польше высказались о процедуре пропуска россиян через границу
В Польше высказались о процедуре пропуска россиян через границу
После возвращения Алексея Панина в Россию его страничка в соцсетях была удалена
После возвращения Алексея Панина в Россию его страничка в соцсетях
Авторы хоррора Callisto Protocol анонсировали продолжительную пострелизную поддержку
Авторы хоррора Callisto Protocol анонсировали продолжительную
В России отмечают несколько праздников 4 сентября 2022 года
В России отмечают несколько праздников 4 сентября 2022 года
"Высокобюджетное фэнтезийное говно": зрители раскритиковали сериал "Властелин колец: Кольца власти"
"Высокобюджетное фэнтезийное говно": зрители раскритиковали
На Аллу Пугачеву наехал Шахназаров
На Аллу Пугачеву наехал Шахназаров
Сати Казанова призналась, что у нее с проблемами с психикой
Сати Казанова призналась, что у нее с проблемами с психикой
Маргарита Симоньян заявила, что ей вынесли страшный приговор
Маргарита Симоньян заявила, что ей вынесли страшный приговор
Алла Пугачева начала разборки с Никитой Михалковым
Алла Пугачева начала разборки с Никитой Михалковым
Дочь Константина Меладзе страдает психическим заболеванием
Дочь Константина Меладзе страдает психическим заболеванием
Гороскоп от Павла Глобы на 4 сентября 2022 года: какие знаки зодиака ждут важные события
Гороскоп от Павла Глобы на 4 сентября 2022 года: какие знаки зодиака
В Китае рассказали о будущем отношений с Россией
В Китае рассказали о будущем отношений с Россией

Топ на сегодня

Минобороны предложило отдавать участникам СВО землю в Крыму и Подмосковье
Минобороны предложило отдавать участникам СВО землю в Крыму и
Лучшие шутки и мемы из Сети - 03.09.2022 (15 фото)
Лучшие шутки и мемы из Сети - 03.09.2022 (15 фото)
В Петербурге пациентку с болями выписали из больницы после жалобы на клопов
В Петербурге пациентку с болями выписали из больницы после жалобы на
В Москве прошел показ Ushatáva памяти умершего экс-дизайнера бренда Дачи Зухбая. Среди гостей — Мария Миногарова, Ксения Соловьева, Александр Рогов
В Москве прошел показ Ushatáva памяти умершего экс-дизайнера бренда
Виталик Бутерин назвал текущий медвежий цикл ожидаемым
Виталик Бутерин назвал текущий медвежий цикл ожидаемым

Еще по теме

Алексей Панин собирается покорить Голливуд
Алексей Панин откроет клинику для лечения алкоголизма
Алексей Панин сошел с ума и предложил раздать Россию по кусочкам
Алексей Панин наехал Шахназарова