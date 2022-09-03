После возвращения Алексея Панина в Россию его страничка в соцсетях была удалена

Алексей Панин известен не только своими ролями в фильмах, но и неоднозначными поступками. Еще до своего отъезда за границу он вызывал бурю обсуждения снимками в странных нарядах. Оказавшись за пределами РФ, Алексей неоднократно позволял себе негативно выражаться в сторону своей страны и ее граждан. За это он подвергся нещадной критике со стороны коллег и поклонников.





Недавно актер решил вернуться в Россию, надеясь найти для себя работу. Оказалось, что жизнь в Италии – не по карману Панину. При этом Алексей отдает себе отчет в том, что стать таким же популярным и востребованным, как и раньше, у него уже не получится. Слишком много времени упущено, и слишком много неоднозначных поступков было сделано.

Дополнительный заработок Алексей пытался получать и на своих соцсетях, но это не приносило больших доходов. Панин часто публиковал провокационные материалы, поэтому рекламодатели старались обходить его стороной. Теперь же рекламы не стало вовсе: при попытке зайти на страницу актера в Инстаграме (соцсеть запрещена в РФ), пользователи получают информацию, что она недоступна и, возможно, была удалена.





Что стало причиной блокировки – неизвестно. Последние посты актера были довольно безобидными: он опубликовал снимок со своей возлюбленной в Москве. Существует также вероятность, что Панин избавился от своей странички сам, устав от постоянных комментариев своих хейтеров.