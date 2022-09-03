Премьер-министр Венгрии посетит церемонию прощания с Горбачевым

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан примет участие в церемонии прощания с бывшим президентом СССР Михаилом Горбачевым, который скончался 30 августа. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как заявил пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков, встреча российского лидера Владимира Путина с Виктором Орбаном не планируется. Венгерский премьер прилетит только для того, чтобы принять участие в церемонии прощания с Горбачевым.

Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев умер вечером 30 августа в возрасте 91 года после продолжительной болезни. Прощание с политиком проходит в субботу в Колонном зале Дома союзов.