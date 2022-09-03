Приметы и суеверия, связанные с расческой: что ждет того, кто ее потерял
Еще в давние времена люди считали, что все вещи, которые связаны с волосами, считались волшебными. Поэтому и появилось множество различных суеверий про расческу. Раньше ее не доставали без надобности, даже прятали от посторонних глаз, чтобы избежать сглаза и проклятий. Далее мы расскажем, какие приметы и суеверия связаны с расческой.
Основные приметы, связанные с расческой
С давних времен к расческе относились с большим уважением, ее очень берегли. Тот, кто не соблюдал эти правила, того ожидало наказание:
- того, кто не следил за своей расческой, ожидают болезни;
- если оставить расческу на глазах у посторонних, она притянет к себе проклятие или сглаз;
- упал гребень на пол – следует ожидать скорых проблем в любви.
Что следует делать со сломанной расческой, чтобы уберечь себя от негатива
Когда человек расчесывает волосы с помощью гребня, он снимает с себя весь негатив. Если расческа в один прекрасный момент сломалась, значит она была наполнена плохой энергией. Чтобы уберечь себя от негатива, необходимо выбросить или утилизировать сломанный гребень.