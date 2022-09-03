Приметы и суеверия, связанные с расческой: что ждет того, кто ее потерял
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Приметы и суеверия, связанные с расческой: что ждет того, кто ее потерял

Приметы и суеверия, связанные с расческой: что ждет того, кто ее потерял

Еще в давние времена люди считали, что все вещи, которые связаны с волосами, считались волшебными. Поэтому и появилось множество различных суеверий про расческу. Раньше ее не доставали без надобности, даже прятали от посторонних глаз, чтобы избежать сглаза и проклятий. Далее мы расскажем, какие приметы и суеверия связаны с расческой.

Основные приметы, связанные с расческой

С давних времен к расческе относились с большим уважением, ее очень берегли. Тот, кто не соблюдал эти правила, того ожидало наказание:

  • того, кто не следил за своей расческой, ожидают болезни;
  • если оставить расческу на глазах у посторонних, она притянет к себе проклятие или сглаз;
  • упал гребень на пол – следует ожидать скорых проблем в любви.

Что следует делать со сломанной расческой, чтобы уберечь себя от негатива

Когда человек расчесывает волосы с помощью гребня, он снимает с себя весь негатив. Если расческа в один прекрасный момент сломалась, значит она была наполнена плохой энергией. Чтобы уберечь себя от негатива, необходимо выбросить или утилизировать сломанный гребень.

Суеверия, связанные с чужой расческой

Если использовать чужой гребень, весь негатив, накопившийся на нем, передастся тому, кто им расчесывается. Возможно даже полное лишение благосостояния и красоты. Если женщина не может найти свою вторую половинку, ей стоит воспользоваться расческой невесты — и тогда в скором времени у нее появится кавалер. Чтобы уберечься от различных сплетен, стоит расчесать черного кота. Чтобы не облысеть, нужно в овечью шерсть замотать зубчики гребня.

Приметы, связанные с потерей или нахождением чужой расчески

Если человек забыл свою расческу у кого-то дома, то в скором времени он туда обязательно вернется. Если человек выронил гребень на улице, ему необходимо быть осторожным – велика вероятность сглаза. Потеря расчески в своем жилище сулит скорые ссоры и конфликты с родными людьми. Если человек нашел расческу, ее нельзя брать в руки – возможно, владелец хочет навести порчу на кого-либо. Найти потерянную расческу на дороге – следует ожидать счастье. В давние времена люди ее промывали под соленой водой, чтобы очистить от всего плохого, а потом прятали от ненужных глаз.
# Общество Приметы
По материалам: rsute

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