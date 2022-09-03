Пушков назвал лидеров западных стран наиболее удивленными санкциям против России

Вадим Карасев

Сенатор Пушков назвал западных лидеров наиболее удивленными санкциям против РоссииСюжетРоссия и НАТО:

Член Совета Федерации Алексей Пушков в своем Telegram-канале прокомментировал заявление канцлера Германии Олафа Шольца о якобы удивлении российского руководства масштабами введенных против Москвы санкций. Он опроверг слова Шольца, назвав лидеров западных государств наиболее удивленными из-за своих же ограничений.

Сенатор признал, что санкции Запада создают для России определенные трудности, однако подчеркнул, что, на удивление властей западных стран, из-за этого им пришлось столкнуться с не меньшим количеством проблем. Он выразил уверенность в том, что на Западе пока до конца не осознали, какими будут долгосрочные последствия предпринятых действий. По его мнению, особенно ощутимыми последствия станут в ближайшее время, если Россия прекратит поставлять нефть государствам, пытающимся установить «потолок» ее стоимости.

Оказались в ловушке

Обозреватель The American Conservative Род Дреер рассказал, что Европейский союз (ЕС) и НАТО попали в экономическую ловушку, которую они сами подготовили для президента России Владимира Путина. Он отметил, что Запад начал полномасштабную экономическую войну против Росси и проиграл ее. Эксперт считает, что в случае возмездия Москвы Европа может оказаться парализована.

Американский внешнеполитический аналитик, основатель и президент международной исследовательско-консалтинговой фирмы Eurasia Group Иэн Бреммер, в свою очередь, заявил, что предложения Группы семи (G7) относительно ограничения предельной цены на российскую нефть выглядят как попытка распространить на государства Запада скидки на сырье.

При этом первый замглавы международного комитета Совета федерации Владимир Джабаров призвал Европейский союз не ограничивать цены на российский газ после остановки «Северного потока» из-за ремонта. Он посоветовал странам ЕС согреваться зимой с помощью дров.

Отменять или не отменять, вот в чем вопрос

По данным немецкой газеты Die Welt, граждане Австрии и власти страны на фоне приближающихся холодов, подорожания счетов за электроэнергию и роста стоимости жизни начинают склоняться в пользу отмены антироссийских санкций. Отмечается, что в настоящее время в республике «нет четкого большинства», выступающего против ограничительных мер против России. Автор статьи считает, что с наступлением зимы количество сторонников отказа от ограничений в отношении Москвы может значительно увеличиться.

В Германии, по данным опроса Deutschlandtren, проведенного берлинским институтом Infratest dimap, прослеживается иная ситуация — более половины жителей страны считают необходимым сохранить экономические санкции против России, несмотря на рост цен на топливо и проблемы для экономики ФРГ. В поддержку нынешней санкционной политики высказались 53 процента опрошенных, в то время как 40 процентов респондентов хотят отменить введенные антироссийские ограничения, поскольку они наносят ущерб самой Германии.