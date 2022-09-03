Пушков ответил на слова Шольца об удивленной санкциям России
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Пушков ответил на слова Шольца об удивленной санкциям России

Пушков ответил на слова Шольца об удивленной санкциям РоссииСенатор Пушков заявил, что больше всего санкции против России удивили западных лидеров

Член Совета Федерации Алексей Пушков в своем Telegram-канале ответил на слова канцлера ФРГ Олафа Шольца о том, что Россия была удивлена санкциям Запада. По его словам, больше всего удивленными своими же ограничениями оказались лидеры западных стран.

«Что бы ни писал премьер ФРГ, более всего удивлены на самом Западе. И удивлены тем, что в очередной раз не удалось порвать российскую экономику в клочья, как еще в 2014-ом году мечтал Обама», — написал сенатор.

Он пояснил, что те, кто вводил санкции в отношении России сами не представляли, что в итоге экономики их стран пострадают гораздо более ощутимо. Пушков также заявил, что главы западных государств еще не в полной мере осознали, какими окажутся долгосрочные последствия их решений.

Ранее обозреватель The American Conservative Род Дреер рассказал, что Европейский союз (ЕС) и НАТО попали в экономическую ловушку, которую они сами подготовили для президента России Владимира Путина. Он отметил, что Запад начал полномасштабную экономическую войну против Росси и проиграл ее.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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