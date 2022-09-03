Расставшиеся в 2019 году Ирина Шейк и Брэдли Купер собираются зачать второго ребенка
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Расставшиеся в 2019 году Ирина Шейк и Брэдли Купер собираются зачать второго ребенка

Расставшиеся в 2019 году Ирина Шейк и Брэдли Купер собираются зачать второго ребенка

Актер Брэдли Купер и супермодель Ирина Шейк начали отношения в 2015 году, а в 2019 объявили о расставании. Было известно, что они все равно поддерживали связь, чтобы воспитывать дочь Лею, однако теперь пара может снова сойтись.

Источник издания Page Six сообщает, что Брэдли и Ирина недавно устроили совместный отдых и между ними явно есть что-то романтическое. "Это был настоящий семейный отдых, и они подумывают о том, чтобы снова быть вместе", — рассказал инсайдер.


Актер Брэдли Купер и супермодель Ирина Шейк

Насколько известно, сейчас они ни с кем не встречаются. Купера недавно видели с активисткой Хумой Абедин, но скорее всего это была случайность. Шейк после разрыва с Брэдли имела отношения с арт-дилером Вито Шнабелем и рэпером Канье Уэстом, однако это длилось недолго. Источник издания утверждает, что у них есть все основания на то, чтобы снова сойтись.

Они оба ни с кем не встречались серьезно, и оба мечтают завести второго ребенка. Им все равно приходится проводить друг с другом много времени из-за дочери. Они оба думают, что, возможно, пришло время опять сойтись.

К слову, после разрыва дела у них были гораздо хуже, чем сейчас. Ради дочери они пытались сохранять дружеские отношения, но получалось не очень.


Журнал MAXIM опубликовал горячие снимки тюменской копии Ирины Шейк
Журнал MAXIM опубликовал горячие снимки тюменской копии Ирины Шейк

Журнал проводит конкурс "Мисс Максим", в котором принимают участие красивые девушки со всех городов России. Третье место в рейтинге уверенно держит 19-летняя жительница Тюмени Валерия Митюшкина. Пользователи отмечают, что она похожа на Ирину Шейк.

Валерии льстит такой сравнение, так как она сама восхищается подругой Брэдли Купера. Тюменка рассказала, что совершенно не стесняется участвовать в таких фотосессиях. "Я не боялась осуждения, меня никогда не волновало чужое мнение, да и не вижу здесь повода для осуждений", — призналась она журналу.

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По материалам: uposters.ru

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