Равшана Куркова показала себя – первоклашку

Актриса Равшана Куркова поделилась редкими архивными кадрами, показав, как выглядела в первом классе. Равшана Куркова является известной актрисой. Она снялась в десятках разных кинолент. Примечательно, что ей удалось поработать с Милошем Биковчием в картине «Балканский рубеж», а также она снялась в сериале «А у нас во дворе». В свои 42 года артистка не перестает восхищать поклонников своей моложавой внешностью. По словам самой Равшаны, у нее хорошая генетика. При этом она признавалась, что после 30 лет ей пришлось заниматься спортом, чтобы оставаться в форме. В прошлом году актриса представила всем сына Гаспара, которому уже было больше года. Она скрывала свою беременность, чем удивила поклонников. Пока Равшана сама воспитывает малыша.Но 1 сентября она решила вспомнить, какой была в детстве. Актриса опубликовала редкие фото, на которых запечатлена 35 лет назад, когда училась в 1 классе. Она носила форму, а ее прическу украшал большой бант. Куркова родилась и выросла в Ташкенте в семье актеров Бахрама Эркиновича Матчанова и Рано Кубаевой.«Вот бы себя, первоклашку, обнять! В детстве кажется, что школа вечная, как и все переживания, связанные с ней – отношения с одноклассниками, педагогами, степень важности хороших оценок, дурацкий костюм на Новый год», — написала звезда. Поклонники поразились тому, что Куркова не изменилась. Большинство сразу ее узнали на архивных фото.