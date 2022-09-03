Репина решила отказаться от Безуса, чтобы жить исключительно ради себя и дочери
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Репина решила отказаться от Безуса, чтобы жить исключительно ради себя и дочери

Репина решила отказаться от Безуса, чтобы жить исключительно ради себя и дочери
Алексей Безус в очередной раз сделал больно Татьяне Репиной, когда вместе с Екатериной Гориной стал хорошо проводить время в Кабардино-Балкарии. Недавно Татьяне Репиной благодаря социальным сетям стало известно, что Екатерина Горина решила навестить Алексея Безуса, где они хорошо проводят время. После этого парочка намеревается вместе отправиться в Сочи. Таня сообщила, что Безус сильно обидел её своим поступком и теперь девушке морально очень плохо. Буквально пару недель назад он звал именно Репину жить в Сочи, а теперь резко переключился на Горину.

В итоге Татьяна приняла решение окончательно отказаться от Безуса и думать о собственном будущем и, само собой, о будущем дочери. Девушка решила сделать упор на саморазвитие и спорт, благодаря которому она справляется с эмоциями. В своём микроблоге девушка нас сала, что заряд энергии она теперь получает только благодаря дочке. С другими родственниками она тоже общается и всё её поддерживают.

Теперь Таня уверена, что Екатерина Горина уничтожила её семью, в то время как сама Катя считает, что не было никакой семьи. Видимо, Безус как всегда оказался не при чем, ведь это не он повёлся на очередную красавицу, это Горина — стерва и разлучница, увела парня... А вы как считаете?
# Шоу-бизнес
По материалам: life-dom2

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