Россиянам дали рекомендации по защите данных в мессенджерах
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Россиянам дали рекомендации по защите данных в мессенджерах

Россиянам дали рекомендации по защите данных в мессенджерахIT-эксперт Закарян посоветовал для защиты данных избегать общественного Wi-Fi

Разработчики мессенджеров применяют различные меры для того, чтобы уберечь от похищения персональные данные, однако самим пользователям также необходимо соблюдать меры безопасности, рассказал руководитель команды разработки мессенджера Gem4me Ваге Закарян. В разговоре с «Лентой.ру» он поделился с россиянами рекомендациями по защите информации.

«Для того, чтобы избежать утечки конфиденциальной информации, не стоит подключаться к общественным точками Wi-Fi, так как там обычно невысокий уровень защиты данных», — посоветовал IT-эксперт.

Кроме того, он предупредил, что в мессенджерах, как и в других приложениях и сервисах, по-прежнему вымогают деньги приемами и методами социальной инженерии. «Это ситуации, когда люди сами выдают информацию в процессе разговора или переходят по поддельным ссылкам, где сайты похожи на оригиналы. Поэтому бдительность необходима всегда, особенно при общении с малознакомыми людьми», — пояснил Закарян.

Также, по его словам, лучше не пересылать через мессенджер никакую личную и конфиденциальную информацию, так как неизвестно, какая часть информации уже есть у вымогателя.

Ранее дочь пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова Елизавета рассказала о том, как попалась на уловки мошенников с банковскими картами.

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По материалам: lenta.ru

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