Сати Казанова призналась, что у нее с проблемами с психикой
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Сати Казанова призналась, что у нее с проблемами с психикой

Сати Казанова призналась, что у нее с проблемами с психикой
Певица Сати Казанова рассказала, что слава вскружила ей голову. Артистка заявила о проблемах с психикой, которые у нее появились из-за «Фабрики звезд». На проект будущая звезда пришла в 20-летнем возрасте, и, как многие его участники, сразу же обрела популярность. Сейчас Казанова сознается — роскошь, слава и огромные деньги настолько вскружили ей голову, что в какой-то момент ей стало совсем сложно.
«Я мечтала о славе, и моя мечта сбылась, но, в то же время, мне пришлось пожертвовать здоровой психикой <…> Только то воспитание, которое мне дали родители, и ответственность перед ними меня уберегли. Но, признаюсь, первые пять-шесть лет я куролесила, веселилась и наслаждалась той жизнью, которой у меня никогда не было», — поделилась артистка с «Мослентой». Ранее Сати Казанова закатила истерику перед концертом группы «Фабрика». Звезда отказалась исполнять определенную песню.  
# Шоу-бизнес Казанова Сати
По материалам: z-aya

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