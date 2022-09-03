Сати Казанова рассказала, какой продукт не даст своему будущему ребенку
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Сати Казанова рассказала, какой продукт не даст своему будущему ребенку

Сати Казанова рассказала, какой продукт не даст своему будущему ребенку
Певица Сати Казанова призналась,  в чем будет ограничивать будущего ребенка. Экс-участница «Фабрики звезд» Сати Казанова хоть и не беременна, но уже задумывается о рационе своего будущего ребенка. Как оказалось, певица исключит из него один продукт и даже попробовать его не даст. Со слов артистки, она планирует воспитывать наследника на вегетарианском питании. Выбор есть ему мясо или нет она предоставит в уже более-менее осознанном возрасте.
Звезда при этом отметила, что не поддерживает семьи, где из-за отказа родителей от мяса ребенку перестают давать этот продукт. В представлениях Казановой, у всех должен быть выбор. «Я не вижу смысла заставлять своих домочадцев потакать тебе и отказываться от продукта, который они ели всю жизнь», — заключила певица «Мосленте». Ранее Сати Казанова заявила о проблемах с психикой из-за «Фабрики звезд».
# Шоу-бизнес Казанова Сати
По материалам: z-aya

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