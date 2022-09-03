Секреты варки картофеля с сохранением всех витаминов

Чтобы во время варки картофель сохранил все свои витамины, необходимо придерживаться некоторых рекомендаций и советов. Многие люди при варке картофеля допускают одну и ту же ошибку.

Как варить картофель с сохранением витаминов

Все привыкли варить картофель в холодной воде. Но мало кто знает, что из-за этого он теряет все полезные вещества и витамины. Самым главным правилом является помещение продукта в горячую воду, которую предварительно нужно посолить. Тогда он будет мягким и сохранит все витамины. Помимо того, чтобы получить больше пользы от готового продукта, картофель рекомендуется варить без крышки.





Молодой картофель важно помещать в кипящую воду и варить на протяжении 15-20 минут, выставив средний огонь. Что касается старого картофеля, то его желательно варить не снимая кожуру, поскольку под ней содержатся все ценные витамины. Если люди привыкли его чистить, то кожицу следует срезать очень тонко.

Картошку, из которой будут делать пюре, следует порезать на маленькие кусочки, тогда она быстрее приготовится. Чтобы готовый продукт стал намного вкуснее, в него следует добавить лук, масло сливочное и молоко.

Секреты и советы приготовления вкусного картофеля

Чтобы не разваривался

Есть такие сорта картофеля, которые в процессе варки впитывают в себя воду и развариваются. Чтобы этого не допустить, следует слить воду через 15 минут после закипания, закрыть крышку и доваривать картофель на слабом огне, добавив холодной воды.

Есть еще один способ, который позволит сохранить картофель. Нужно лишь добавить 1-2 ложки рассола из огурцов или капусты при варке картофеля.





Ускорение варки

Картофель готовится долго, но есть способ, который позволит ускорить данный процесс. Для этого потребуется положить в кастрюлю кусочек сливочного масла. Это позволит повысить теплоемкость воды, из-за чего он быстрее приготовится. Кроме того, масло придает вкус картофелю.

Чтобы получилось вкусное пюре

Чтобы получить вкусное и нежное картофельное пюре, потребуется добавить в него немного молока. Многие не знают о том, что перед этим его необходимо подогреть, в этом и заключается его главный секрет. Если влить в картофель холодное молоко, то он станет серым.





Получение насыщенного вкуса

Некоторые люди не знают, что лучшей приправой для картофеля является розмарин. Чтобы готовый продукт получился вкусным и ароматным, потребуется добавить в него немного сушеного розмарина. Также можно сделать микс из разных приправ и добавить к картофелю. К примеру, можно сочетать: чеснок, перец, тмин и кориандр.

Легкая очистка

Чтобы легко и быстро очистить картофель от кожуры, его потребуется сперва поместить в горячую воду на несколько минут, а потом в холодную. Также можно подержать картофель в подсоленной холодной воде около 15-20 минут.