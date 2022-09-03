Сергей Лазарев признался, что ограничивает детей
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Сергей Лазарев признался, что ограничивает детей

Сергей Лазарев признался, что ограничивает детей
Певец Сергей Лазарев рассказал о воспитании детей. Артист воспитывает сына Никиту и дочь Анну. Несмотря на то, что певец хорошо зарабатывает и может позволить детям многое, он не спешит их баловать. 39-летний певец признается: у него было сложное детство. Родители жили не очень богато, поэтому подарки для их семьи были редкостью и на вес золота. В нежном возрасте он ждал презенты от Деда Мороза, а затем, когда появились первые деньги от гастролей (артист с на сцене с детских лет — прим.ред.), начал сам баловать родных. Сейчас Лазарев уже дважды папа и старается привить детям рациональное отношение к деньгам, говорит с ними о финансовой грамотности и объясняет суть экономии. «Мои дети, безусловно, знают слово «нет». И горы новых игрушек я им не покупаю. Наоборот, учу ценить вещи, постоянно с ними разговариваю на тему, что деньги с неба не падают», — говорит Лазарев.
Зарабатывая десятки миллионов рублей в год, Сергей мог бы позволить им брендовую одежду, лучшие аксессуары и другие люксовые вещи, но он считает это бесполезным. Даже платья для любимой дочки Анечки он старается не покупать так часто, ведь она быстро растет. «Лучше потратиться на образование детей, на поездки с ними — это поможет расширить их кругозор. Я и сам не шмоточник, у меня концертные костюмы всегда дороже, чем повседневная одежда. В обычной жизни я вообще не парюсь по поводу того, во что одет, и тому же учу детей. Я же из простой, небогатой семьи, у меня мама инженер», — поясняет исполнитель хита «Слезы в моем сердце». Например, сын певца Никита только в прошлом году получил мобильный телефон. И то, гаджет мальчику купил не папа, а Игорь Крутой! Композитор, пообщавшись с ребенком, спросил, что бы тот хотел получить на праздник, и предложил купить новенький «айфон». «Никита похож на меня — папин сын абсолютно, на сто процентов. Узнаю в нем себя в детстве. Такой же чистюля, вежливый, боится кого-то обидеть, лишний раз что-то спросить, кого-то побеспокоить. В общем, очень деликатный парень», — поясняет Сергей «7дней».
# Шоу-бизнес Лазарев Сергей
По материалам: z-aya

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