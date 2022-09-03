Шойгу сообщил о взломе эшелонированной обороны украинских войск в Донбассе
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Шойгу сообщил о взломе эшелонированной обороны украинских войск в Донбассе

Глава Минобороны Шойгу заявил о взломе эшелонированной обороны украинских войск в Донбассе174штаба управления ВСУ

и 600 единиц тяжелого вооружения уничтожено российскими военными за август

Министр обороны также отметил, что с начала спецоперации число иностранных наемников в украинских вооруженных силах сократилось более чем в три с половиной раза, погиб 2831 человек.

Ранее генерал Вооруженных сил Украины (ВСУ), бывший первый заместитель командующего Сил специальных операций армии Украины Сергей Кривонос заявил, что Киев потерял убитыми в спецоперации сотни тысяч человек.

По его мнению, то, что Украина выстояла и до сих пор не капитулировала, — заслуга обычных граждан, которые смогли самоорганизоваться.



Киев хочет создать иллюзию способности противостоять

По словам Шойгу, наступление украинской армии на николаево-криворожском и других направлениях продолжается, противник несет значительные потери.

На херсонско-николаевском направлении в районе Александровки

российские вооруженные силы вышли к административной границе Николаевской области. Взят под контроль населенный пункт Благодатное, добавил министр обороны.

2 сентября Минобороны России сообщило, что ВСУ продолжают безуспешные попытки контрнаступления на Николаево-Криворожском направлении и за сутки потеряли убитыми более 330 военнослужащих. Также были уничтожены 13 танков, 19 боевых машин пехоты, 12 боевых бронированных машин и 11 пикапов с крупнокалиберными пулеметами.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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