Шойгу сообщил о взломе эшелонированной обороны украинских войск в Донбассе

и 600 единиц тяжелого вооружения уничтожено российскими военными за август

Министр обороны также отметил, что с начала спецоперации число иностранных наемников в украинских вооруженных силах сократилось более чем в три с половиной раза, погиб 2831 человек.

Ранее генерал Вооруженных сил Украины (ВСУ), бывший первый заместитель командующего Сил специальных операций армии Украины Сергей Кривонос заявил, что Киев потерял убитыми в спецоперации сотни тысяч человек.

По его мнению, то, что Украина выстояла и до сих пор не капитулировала, — заслуга обычных граждан, которые смогли самоорганизоваться.

По словам Шойгу, наступление украинской армии на николаево-криворожском и других направлениях продолжается, противник несет значительные потери.

На херсонско-николаевском направлении в районе Александровки

2 сентября Минобороны России сообщило, что ВСУ продолжают безуспешные попытки контрнаступления на Николаево-Криворожском направлении и за сутки потеряли убитыми более 330 военнослужащих. Также были уничтожены 13 танков, 19 боевых машин пехоты, 12 боевых бронированных машин и 11 пикапов с крупнокалиберными пулеметами.

