Стало известно, кто сыграет Кейт Миддлтон и принца Уильяма в шестом сезоне сериала “Корона”

Вадим Карасев

Создатели нашумевшего сериала Netflix "Корона" о королевской семье Великобритании раскрыли личности актеров, которые сыграют юных Кейт Миддлтон и принца Уильяма в шестом сезоне проекта.

На роль Уильяма утверждены сразу два актера. Руфус Кампа сыграет принца в подростковом возрасте, а Эд Маквей — его же во время учебы в Сент-Эндрюсском университете. Образ будущей герцогини Кембриджской воплотит на экране Мег Беллами. Об этом сообщает Deadline.





Все трое актеров — новички, ранее не участвовавшие в масштабных теле- или киносъемках. Однако Руфус Кампа и Эд Маквей известны своей театральной деятельностью (Кампа исполнял главную роль в спектакле Сью Таунсенд "Тайный дневник Адриана Моула", а Маквей был задействован в постановке пьесы "Лагерь Зигфрида" в лондонском театре The Old Vic). Мег Беллами принимала участие только в любительских проектах.





Принц Уильям и Кейт Миддлтон в 2007 году

Пятый сезон "Короны" выйдет на Netflix в ноябре 2022 года. В центре сюжета будет супружеский кризис принцессы Дианы и принца Чарльза в 90-е. К съемках заключительного шестого сезона приступят осенью. Он будет посвящен периоду с 1997 года по начало нулевых и покажет зарождение отношений принца Уильяма и его будущей супруги.

Ольга Петелина