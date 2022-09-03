Стало известно о возобновлении работы «Северного потока»
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Стало известно о возобновлении работы «Северного потока»

Стало известно о возобновлении работы «Северного потока»Reuters сообщило о возобновлении работы газопровода «Северный поток»

Работа «Северного потока» возобновилась и за последний поток газа по трубе вырос до 184 кВт/ч. Об этом в субботу, 3 сентября, сообщает агентство Reuters со ссылкой на данные оператора трубопровода.

Ранее 3 сентября компания «Газпром» заявила, что специалисты Siemens участвуют в ремонтных работах на газопроводе «Северный поток» в соответствии с действующим контрактом, находят имеющиеся неисправности, подписывают акты об обнаружении утечек масла и готовы все это устранять, однако дальше работы не продвигаются, однако дальше работы не продвигаются, потому что «ремонтировать негде».

При этом в компании Siemens Energy пока не дали комментариев по поводу этого заявления «Газпрома».

«Газпром» полностью остановил работу газопровода «Северный поток» до устранения неисправности единственного рабочего двигателя. На газоперекачивающем агрегате Trent 60 компрессорной станции «Портовая» при проведении техобслуживания совместно с представителями Siemens была обнаружена утечка масла.

В «Газпроме» уточнили, что было получено предупреждение Ростехнадзора. В ведомстве заявили, что повреждения не позволяют безопасно эксплуатировать газотурбинный двигатель.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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