Страны G7 приняли решение о введении порога цены на российскую нефть

Вадим Карасев

Министры финансов государств G7 ("Большой семерки") достигли договоренности о введении "потолка" цен на нефть из России. Об этом в Twitter сообщила корреспондент Sky News Тамара Коэн.

"В ходе видеоконференции министры финансов G7 согласились установить потолок цены на российскую нефть", — написала политический обозреватель.

Журналист Sky News привела слова главы минфина Великобритании Надхима Захави. Руководитель ведомства заявил, что установлением порога цен на нефть Запад "ограничит возможности Владимира Путина финансировать [военную операцию] за счет экспорта нефти". В результате очередных ограничительных мер страны G7 планируют запретить предоставление страховых и финансовых услуг владельцам судов, транспортирующих российскую нефть по цене выше согласованного "потолка".

Страны "Большой семерки" также разрабатывают "специальный механизм смягчения", по которому наиболее уязвимым странам разрешат закупать топливо по ценам, установленным Россией.

В данный момент, как пишет Financial Times, государства G7 пока не пришли к конкретной цифре, которая гипотетически станет "максимальной" для российской нефти. Дискуссия на этот счет продолжается в реальном времени.

Представители министерства финансов Японии заявили, что кардинальное решение G7 позволит "предотвратить резкий рост цен на энергоносители" и "сдержит рост инфляции", вызванный санкционным противостоянием между Россией и Западом.

По мнению ряда чиновников G7, мера требует широкой поддержки, в том числе крупных потребителей нефти из Китая и Индии. Но едва ли они одобрят европейский план. Сторонники инициативы G7 утверждают, что обе страны уже выразили заинтересованность в покупке российской нефти по еще более низкой цене, чем собирается установить G7.

Вице-премьер Александр Новак, в свою очередь, заявлял, что Москва не будет поставлять нефть и нефтепродукты странам, которые поддержат ограничения. Такие предложения Новак назвал абсурдом и вмешательством в рыночные механизмы.