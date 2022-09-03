Студия The Coalition помогает в разработке State of Decay 3 команде Undead Labs
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Студия The Coalition помогает в разработке State of Decay 3 команде Undead Labs

Студия The Coalition помогает в разработке State of Decay 3 команде Undead Labs


Два года назад состоялся анонс State of Decay 3 — первой игры в серии State of Decay, которую можно назвать полноценным AAA-проектом. Игра создается на движке Unreal Engine 5, над ней работает большая команда разработчиков, и на данный момент не было ни одной геймплейной демонстрации State of Decay 3, как и нет предполагаемой даты релиза игры от студии Undead Labs.

Как рассказал руководитель Xbox Game Studios Мэтт Бути в подкасте Майора Нельсона, студия Undead Labs работает над State of Decay 3 совместно с The Coalition. По его словам, команда The Coalition помогает внедрить некоторые технические «фишки» из Gears в новый State of Decay. Вместе с тем, The Coalition известны в качестве экспертов по Unreal Engine 5 — они работали с Epic Games на этапе адаптации движка под консоли Xbox, и разобраться с новым движком, в том числе, они помогают Undead Labs.

Напомним, студия Undead Labs продолжает поддерживать State of Decay 2. Как рассказал Мэтт Бути, у игры уже больше 11 миллионов пользователей.


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# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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