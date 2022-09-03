SudoSwap проведет аирдроп токена управления SUDO
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SudoSwap проведет аирдроп токена управления SUDO

SudoSwap проведет аирдроп токена управления SUDO


Команда децентрализованной NFT-биржи SudoSwap рассказала о первоначальном распределении токена управления SUDO в ходе предстоящего аирдропа.



Начальная эмиссия составит 60 млн SUDO. Ее распределение будет выглядеть следующим образом:


  • владельцы utility-токена платформы XMON — 25,12 млн (41,9%);
  • держатели 0xmons NFT — 0,9 млн (1,5%);
  • поставщики ликвидности протокола sudoAMM в качестве ретроспективного аирдропа — 0,9 млн (1,5%);
  • казначейство проекта — 15,08 млн (25,1%);
  • первоначальные члены команды — 9 млн (15%);
  • компания SudoRandom Labs как основной разработчик протокола — 9 млн (15%).

Данные: SudoSwap.

Для двух последних категорий предусмотрен трехлетний период вестинга с клиффом в один год.


Владельцам XMON для участия в аирдропе необходимо заблокировать свои активы на три месяца. На этот период токен полностью сохранит свою функциональность за исключением возможности передачи. В данном случае распределение будет проведено из расчета 10 000 SUDO на каждый заблокированный XMON.


Невостребованные этой группой участников токены отойдут казначейству. Эта структура будет управляться держателями SUDO. Предполагается, что первоначальным вариантом ее использования станут такие инициативы, как гранты для будущих участников, интеграций, инструментов, поддержка bounty-программы, ликвидности и другое.


При необходимости правление сможет выпускать для казначейства дополнительно до 10% от общей эмиссии SUDO в год.


Первоначально токен управления не будет подлежать передачи. Для открытия этой возможности позднее может быть вынесено на голосование соответствующее предложение. В SudoSwap объяснили ограничение необходимостью убедиться, что держатели токена в "достаточной степени" участвуют в управлении проектом.


"Обратите внимание, что токен управления протоколом SudoSwap еще не развернут. Пожалуйста, соблюдайте осторожность", — предупредила команда пользователей.


На фоне объявления цена XMON взлетела с уровня около $28 700 до $44 289 — более чем на 50%. После коррекции актив торгуется вблизи отметки $38 300 (Uniswap).


Часовой график XMON/USDC децентрализованной биржи Uniswap. Данные: TradingView.

В июле Uniswap анонсировала запуск на платформе продаж NFT с полной поддержкой SudoSwap.


Напомним, DeFi-платформа также заинтересовалась сегментом кредитования под залог коллекционных активов.

# Экономика airdrop, новости
По материалам: ForkLog

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